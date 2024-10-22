https://ria.ru/20241022/laboratoriya-1979375539.html

Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России

Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России - РИА Новости, 22.10.2024

Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России

Центральный университет (ЦУ) объявил о запуске лаборатории инвестиционных исследований, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:55

2024-10-22T16:55

2024-10-22T16:55

экономика

технологии

россия

центральный университет (цу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997282_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_51637b3e34b486ef76a6681c6da76990.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) объявил о запуске лаборатории инвестиционных исследований, сообщает пресс-служба вуза. О создании новой лаборатории рассказал глава Центра бизнес-образования и аналитики ЦУ Илья Иванинский на сессии "Экономика знаний: Lifelong learning как стиль жизни" в рамках образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "ТОЛК". Миссия лаборатории - развитие экспертного центра для комплексного анализа рынка инвестиций, его ключевых тенденций и паттернов, а также для повышения прозрачности взаимодействия частных инвесторов и эмитентов на этом рынке. Лаборатория будет предоставлять экспертную аналитику для формирования более глубокого знания рынка частных инвесторов и его активного развития, говорится в сообщении. Проект был реализован в рамках партнерства университета с 40 крупнейшими высокотехнологичными компаниями страны, среди которых - более десятка эмитентов и брокеров. Новая лаборатория уже выпустила первое исследование. Эксперты проанализировали, как возраст, стаж и уровень образования влияют на доходность инвесторов на российском фондовом рынке. Согласно исследованию, лучшие результаты от инвестиций в биржевые инструменты демонстрируют молодые инвесторы в возрасте 20-25 лет. Их относительная доходность на 13% превышает показатели более старших участников рынка. "Инвестиционный рынок стал динамичным и привлек множество розничных инвесторов, однако тема инвестиций все еще недостаточно исследована, особенно в условиях современных вызовов. Существующие исследования часто имеют ограниченный масштаб и не дают полной картины. Лаборатория откроет нашим студентам возможность взаимодействовать с экспертами из ведущих компаний, включая высокотехнологичные, торгующие на бирже. Это сотрудничество позволит проводить исследования на базе обезличенных данных более 50 миллионов россиян и предоставляет уникальную экспертизу", - приводятся в сообщении слова Иванинского.

https://ria.ru/20241017/tsyganov-1978522260.html

https://ria.ru/20241016/programma-1978343323.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, центральный университет (цу)