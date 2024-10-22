https://ria.ru/20241022/laboratoriya-1979375539.html
Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России
Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России - РИА Новости, 22.10.2024
Лаборатория инвестиционных исследований заработала в России
Центральный университет (ЦУ) объявил о запуске лаборатории инвестиционных исследований, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:55
2024-10-22T16:55
2024-10-22T16:55
экономика
технологии
россия
центральный университет (цу)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) объявил о запуске лаборатории инвестиционных исследований, сообщает пресс-служба вуза. О создании новой лаборатории рассказал глава Центра бизнес-образования и аналитики ЦУ Илья Иванинский на сессии "Экономика знаний: Lifelong learning как стиль жизни" в рамках образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "ТОЛК". Миссия лаборатории - развитие экспертного центра для комплексного анализа рынка инвестиций, его ключевых тенденций и паттернов, а также для повышения прозрачности взаимодействия частных инвесторов и эмитентов на этом рынке. Лаборатория будет предоставлять экспертную аналитику для формирования более глубокого знания рынка частных инвесторов и его активного развития, говорится в сообщении. Проект был реализован в рамках партнерства университета с 40 крупнейшими высокотехнологичными компаниями страны, среди которых - более десятка эмитентов и брокеров. Новая лаборатория уже выпустила первое исследование. Эксперты проанализировали, как возраст, стаж и уровень образования влияют на доходность инвесторов на российском фондовом рынке. Согласно исследованию, лучшие результаты от инвестиций в биржевые инструменты демонстрируют молодые инвесторы в возрасте 20-25 лет. Их относительная доходность на 13% превышает показатели более старших участников рынка. "Инвестиционный рынок стал динамичным и привлек множество розничных инвесторов, однако тема инвестиций все еще недостаточно исследована, особенно в условиях современных вызовов. Существующие исследования часто имеют ограниченный масштаб и не дают полной картины. Лаборатория откроет нашим студентам возможность взаимодействовать с экспертами из ведущих компаний, включая высокотехнологичные, торгующие на бирже. Это сотрудничество позволит проводить исследования на базе обезличенных данных более 50 миллионов россиян и предоставляет уникальную экспертизу", - приводятся в сообщении слова Иванинского.
https://ria.ru/20241017/tsyganov-1978522260.html
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экономика, технологии, россия, центральный университет (цу)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный университет (ЦУ)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) объявил о запуске лаборатории инвестиционных исследований, сообщает пресс-служба вуза.
О создании новой лаборатории рассказал глава Центра бизнес-образования и аналитики ЦУ Илья Иванинский на сессии "Экономика знаний: Lifelong learning как стиль жизни" в рамках образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям "ТОЛК".
Миссия лаборатории - развитие экспертного центра для комплексного анализа рынка инвестиций, его ключевых тенденций и паттернов, а также для повышения прозрачности взаимодействия частных инвесторов и эмитентов на этом рынке. Лаборатория будет предоставлять экспертную аналитику для формирования более глубокого знания рынка частных инвесторов и его активного развития, говорится в сообщении.
Проект был реализован в рамках партнерства университета с 40 крупнейшими высокотехнологичными компаниями страны, среди которых - более десятка эмитентов и брокеров.
Новая лаборатория уже выпустила первое исследование. Эксперты проанализировали, как возраст, стаж и уровень образования влияют на доходность инвесторов на российском фондовом рынке. Согласно исследованию, лучшие результаты от инвестиций в биржевые инструменты демонстрируют молодые инвесторы в возрасте 20-25 лет. Их относительная доходность на 13% превышает показатели более старших участников рынка.
"Инвестиционный рынок стал динамичным и привлек множество розничных инвесторов, однако тема инвестиций все еще недостаточно исследована, особенно в условиях современных вызовов. Существующие исследования часто имеют ограниченный масштаб и не дают полной картины. Лаборатория откроет нашим студентам возможность взаимодействовать с экспертами из ведущих компаний, включая высокотехнологичные, торгующие на бирже. Это сотрудничество позволит проводить исследования на базе обезличенных данных более 50 миллионов россиян и предоставляет уникальную экспертизу", - приводятся в сообщении слова Иванинского.