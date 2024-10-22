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В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру - РИА Новости, 22.10.2024
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14:57 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kvartira-1979333287.html
В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру
В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру - РИА Новости, 22.10.2024
В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру
Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. "Но для этого... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:57
2024-10-22T14:57
общество
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. "Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки", — сказал он. Депутат назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.
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общество, сергей гаврилов, госдума рф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру

Депутат ГД Гаврилов: ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки", — сказал он.

Депутат назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.

Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.
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