В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру
Депутат ГД Гаврилов: ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет
Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
"Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки", — сказал он.
Депутат назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.
Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.
"Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки", — сказал он.
Депутат назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.
Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.