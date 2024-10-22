https://ria.ru/20241022/kvartira-1979333287.html

В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру

В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру - РИА Новости, 22.10.2024

В Госдуме раскрыли, может ли ребенок продать квартиру

Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. "Но для этого... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:57

2024-10-22T14:57

2024-10-22T14:57

общество

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дети при соблюдений отдельных условий имеют право продавать квартиры с 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. "Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки", — сказал он. Депутат назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.

https://realty.ria.ru/20240116/dokhod-1921475763.html

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общество, сергей гаврилов, госдума рф