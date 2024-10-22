https://ria.ru/20241022/kupyansk--1979233633.html
ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев
ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев
Российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:12
2024-10-22T07:12
2024-10-22T07:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация на купянском направлении, по нашей информации, остается с перевесом сил и активных действий все-таки в нашу пользу. Конечно, противник пытается периодически подтягивать резервы, но ВС РФ очень четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации", - сообщил Ганчев. По его словам, не имеет значения, какие подразделения воюют на данном участке фронта, итог будет одинаков и для наемника, и для боевика киевского режима.
https://ria.ru/20241019/ganchev-1978852145.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев
Ганчев: ВС России имеют перевес и ведут активные действия под Купянском