https://ria.ru/20241022/kupyansk--1979233633.html

ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев

ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.10.2024

ВС России имеют перевес на Купянском направлении, заявил Ганчев

Российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:12

2024-10-22T07:12

2024-10-22T07:12

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация на купянском направлении, по нашей информации, остается с перевесом сил и активных действий все-таки в нашу пользу. Конечно, противник пытается периодически подтягивать резервы, но ВС РФ очень четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации", - сообщил Ганчев. По его словам, не имеет значения, какие подразделения воюют на данном участке фронта, итог будет одинаков и для наемника, и для боевика киевского режима.

https://ria.ru/20241019/ganchev-1978852145.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины