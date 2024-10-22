https://ria.ru/20241022/kredit-1979224242.html

Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7

Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7 - РИА Новости, 22.10.2024

Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7

Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России, следует из... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T02:21

2024-10-22T02:21

2024-10-22T02:27

лондон

киев

украина

g7

сергей лавров

евросоюз

euroclear

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России, следует из заявления на сайте британского правительства."Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов за счет прибыли от попавших под санкции российских активов", - говорится в заявлении.Как отмечается, эти деньги - вклад Лондона в кредит G7.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241012/sanktsii-1977704327.html

https://rsport.ria.ru/20240929/valuev-1975368386.html

лондон

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, киев, украина, g7, сергей лавров, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, россия