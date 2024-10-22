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Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7
Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7 - РИА Новости, 22.10.2024
Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7
Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России, следует из... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:21
2024-10-22T02:21
2024-10-22T02:27
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сергей лавров
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России, следует из заявления на сайте британского правительства."Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов за счет прибыли от попавших под санкции российских активов", - говорится в заявлении.Как отмечается, эти деньги - вклад Лондона в кредит G7.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241012/sanktsii-1977704327.html
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лондон, киев, украина, g7, сергей лавров, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, россия
Лондон, Киев, Украина, G7, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, Россия
Лондон предоставит Киеву более двух миллиардов фунтов в рамках кредита G7
Лондон предоставит Киеву очередной кредит с погашением из активов Москвы