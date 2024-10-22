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В Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров - РИА Новости, 22.10.2024
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13:36 22.10.2024 (обновлено: 13:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/krasnojarsk-1979311361.html
В Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров
В Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров - РИА Новости, 22.10.2024
В Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров
Силовики задержали несколько сотрудников полиции в Красноярске, они подозреваются во взятках, связанных с выдачей "красивых" автомобильных госномеров и... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:36
2024-10-22T13:55
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Силовики задержали несколько сотрудников полиции в Красноярске, они подозреваются во взятках, связанных с выдачей "красивых" автомобильных госномеров и незаконной регистрации автомобилей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, с февраля по октябрь начальник отдела оперативного управления УГИБДД и другие неустановленные лица, включая сотрудников УГИБДД и МУ МВД "Красноярское", действуя в составе организованной группы, через посредника получили от жителя Красноярска взятку в 170 тысяч рублей. Деньги они взяли за то, чтобы взяткодателю присвоили государственный регистрационный номер для его автомобиля с конкретными буквами и цифрами. Также подозреваемые обеспечили присвоение госномеров еще четырем транспортным средствам. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и двух жителей Красноярска… Трое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что такой же деятельностью занималась еще одна преступная группа, в которую в том числе входили двое полицейских. По версии следствия, с марта по октябрь двое жителей Красноярска подыскивали лиц, которым необходимо было поставить на учет авто, но их конструкция не соответствовала требованиям безопасности, либо по другим причинам, не подлежащим регистрации, а также лиц, желающих получить госномера транспортного средства с конкретными буквами и цифрами. В свою очередь, двое сотрудников полиции ставили на учет авто и способствовали выдаче госномеров. Благодаря такой схеме подозреваемые заработали 150 тысяч рублей и поставили на учет четыре автомобиля. "Следственным отделом по Кировскому району… возбуждено уголовное дело в отношении начальника и старшего инспектора РО №2 МРЭО отдела Госавтоинспекции МУ МВД России "Красноярское", а также двух жителей Красноярска… Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отмечают в СК. В ведомстве уточняют, что уголовные дела заведены на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, угибдд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, УГИБДД, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров

СК: в Красноярске полицейских задержали за выдачу "красивых" госномеров

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краюКадр видео с подозреваемым в получении взятки за незаконную выдачу государственных регистрационных номеров
Кадр видео с подозреваемым в получении взятки за незаконную выдачу государственных регистрационных номеров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю
Кадр видео с подозреваемым в получении взятки за незаконную выдачу государственных регистрационных номеров
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КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Силовики задержали несколько сотрудников полиции в Красноярске, они подозреваются во взятках, связанных с выдачей "красивых" автомобильных госномеров и незаконной регистрации автомобилей, сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, с февраля по октябрь начальник отдела оперативного управления УГИБДД и другие неустановленные лица, включая сотрудников УГИБДД и МУ МВД "Красноярское", действуя в составе организованной группы, через посредника получили от жителя Красноярска взятку в 170 тысяч рублей. Деньги они взяли за то, чтобы взяткодателю присвоили государственный регистрационный номер для его автомобиля с конкретными буквами и цифрами. Также подозреваемые обеспечили присвоение госномеров еще четырем транспортным средствам.
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Петербургского полицейского задержали по подозрению во взятке
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"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и двух жителей Красноярска… Трое фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что такой же деятельностью занималась еще одна преступная группа, в которую в том числе входили двое полицейских. По версии следствия, с марта по октябрь двое жителей Красноярска подыскивали лиц, которым необходимо было поставить на учет авто, но их конструкция не соответствовала требованиям безопасности, либо по другим причинам, не подлежащим регистрации, а также лиц, желающих получить госномера транспортного средства с конкретными буквами и цифрами. В свою очередь, двое сотрудников полиции ставили на учет авто и способствовали выдаче госномеров. Благодаря такой схеме подозреваемые заработали 150 тысяч рублей и поставили на учет четыре автомобиля.
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В ведомстве уточняют, что уголовные дела заведены на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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