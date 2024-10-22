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Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kramatorsk-1979426537.html
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске
Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:56
2024-10-22T20:56
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. "Повреждены промышленные объекты", - написал он в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
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краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске

В подконтрольном ВСУ Краматорске повреждены промышленные объекты

© Фото : ДСНС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ДСНС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
"Повреждены промышленные объекты", - написал он в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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