https://ria.ru/20241022/kramatorsk-1979426537.html
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске
Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:56
2024-10-22T20:56
2024-10-22T20:56
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. "Повреждены промышленные объекты", - написал он в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске
В подконтрольном ВСУ Краматорске повреждены промышленные объекты