https://ria.ru/20241022/kramatorsk-1979426537.html

Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске

Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские власти заявили о повреждении промышленных объектов в Краматорске

Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:56

2024-10-22T20:56

2024-10-22T20:56

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краматорск

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промышленные объекты повреждены во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. "Повреждены промышленные объекты", - написал он в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

донецкая народная республика

россия

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краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф