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Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город - РИА Новости, 22.10.2024
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14:16 22.10.2024 (обновлено: 14:18 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/kozy-1979323077.html
Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город
Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город - РИА Новости, 22.10.2024
Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город
Зюзинский суд Москвы обязал пенсионера из Бутово не выпускать своих коз на свободный выпас в город, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:16
2024-10-22T14:18
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы обязал пенсионера из Бутово не выпускать своих коз на свободный выпас в город, сообщили РИА Новости в суде. "Иск комитет ветеринарии Москвы удовлетворен. Суд обязал ответчика устранить допущенные нарушения", - сказали в пресс-службе суда. Там уточнили, что избавляться от коз пенсионер не обязан. Козы находятся на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву. На ситуацию обратил внимание комитет ветеринарии Москвы, который указал, что козы загрязняют улицы навозом, а также могут стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных. Комитет обратился в суд с иском о запрете содержать коз в городе.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город

Зюзинский суд в Москве запретил "бутовским козам" пастись в городе

© Фото : соцсетиКозы в Бутово
Козы в Бутово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : соцсети
Козы в Бутово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы обязал пенсионера из Бутово не выпускать своих коз на свободный выпас в город, сообщили РИА Новости в суде.
"Иск комитет ветеринарии Москвы удовлетворен. Суд обязал ответчика устранить допущенные нарушения", - сказали в пресс-службе суда.
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Там уточнили, что избавляться от коз пенсионер не обязан.
Козы находятся на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву.
На ситуацию обратил внимание комитет ветеринарии Москвы, который указал, что козы загрязняют улицы навозом, а также могут стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных. Комитет обратился в суд с иском о запрете содержать коз в городе.
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