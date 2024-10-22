https://ria.ru/20241022/kozy-1979323077.html

Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город

Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город - РИА Новости, 22.10.2024

Суд в Москве обязал хозяина не выпускать "бутовских коз" в город

Зюзинский суд Москвы обязал пенсионера из Бутово не выпускать своих коз на свободный выпас в город, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:16

2024-10-22T14:16

2024-10-22T14:18

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы обязал пенсионера из Бутово не выпускать своих коз на свободный выпас в город, сообщили РИА Новости в суде. "Иск комитет ветеринарии Москвы удовлетворен. Суд обязал ответчика устранить допущенные нарушения", - сказали в пресс-службе суда. Там уточнили, что избавляться от коз пенсионер не обязан. Козы находятся на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву. На ситуацию обратил внимание комитет ветеринарии Москвы, который указал, что козы загрязняют улицы навозом, а также могут стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных. Комитет обратился в суд с иском о запрете содержать коз в городе.

https://ria.ru/20230201/telenok-1848907553.html

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происшествия, москва, россия