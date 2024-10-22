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Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года - РИА Новости, 22.10.2024
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Ярославская область
 
14:27 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kotelni-1979325505.html
Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года
Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года - РИА Новости, 22.10.2024
Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года
Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:27
2024-10-22T14:27
ярославская область
ярославская область
ростовский район
тутаевский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Поэтапно переводим на газ котельные региона… До конца года запустим еще шесть объектов. Новые котельные появятся в Любимском и Тутаевском районах и будут поставлять тепло в учреждения соцсферы", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что в этом году уже завершено строительство объектов в поселке Поречье-Рыбное и деревне Еремейцево Ростовского района. Введены в эксплуатацию газовые котельные в деревне Ноготино Ярославского района и селе Варегово Большесельского района. Также в планах правительства области, отмечает пресс-служба, – разработка документации на строительство новой блочно-модульной котельной в селе Смоленском недалеко от Переславля-Залесского. "В настоящее время в Ярославской области 588 котельных, из них 365 работают на газе. Этот вид топлива более экономичен и экологичен", - информирует пресс-служба областного правительства. Сообщается также, что с 2021 по 2023 год в регионе при контроле областного правительства построено 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 308,5 километра. Это открыло возможности для газификации более чем 4700 домовладений и 35 котельных в 34 населенных пунктах.
https://ria.ru/20241022/evraev-1979301894.html
https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html
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ярославская область, ростовский район, тутаевский район, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ростовский район, Тутаевский район, Михаил Евраев

Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Поэтапно переводим на газ котельные региона… До конца года запустим еще шесть объектов. Новые котельные появятся в Любимском и Тутаевском районах и будут поставлять тепло в учреждения соцсферы", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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Губернатор отметил, что в этом году уже завершено строительство объектов в поселке Поречье-Рыбное и деревне Еремейцево Ростовского района. Введены в эксплуатацию газовые котельные в деревне Ноготино Ярославского района и селе Варегово Большесельского района.
Также в планах правительства области, отмечает пресс-служба, – разработка документации на строительство новой блочно-модульной котельной в селе Смоленском недалеко от Переславля-Залесского.
"В настоящее время в Ярославской области 588 котельных, из них 365 работают на газе. Этот вид топлива более экономичен и экологичен", - информирует пресс-служба областного правительства.
Сообщается также, что с 2021 по 2023 год в регионе при контроле областного правительства построено 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 308,5 километра. Это открыло возможности для газификации более чем 4700 домовладений и 35 котельных в 34 населенных пунктах.
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Ярославская областьЯрославская областьРостовский районТутаевский районМихаил Евраев
 
 
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