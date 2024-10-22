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Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года

Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года - РИА Новости, 22.10.2024

Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года

Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:27

2024-10-22T14:27

2024-10-22T14:27

ярославская область

ярославская область

ростовский район

тутаевский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Шесть газовых котельных построят в Ярославской области до конца 2024 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Поэтапно переводим на газ котельные региона… До конца года запустим еще шесть объектов. Новые котельные появятся в Любимском и Тутаевском районах и будут поставлять тепло в учреждения соцсферы", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что в этом году уже завершено строительство объектов в поселке Поречье-Рыбное и деревне Еремейцево Ростовского района. Введены в эксплуатацию газовые котельные в деревне Ноготино Ярославского района и селе Варегово Большесельского района. Также в планах правительства области, отмечает пресс-служба, – разработка документации на строительство новой блочно-модульной котельной в селе Смоленском недалеко от Переславля-Залесского. "В настоящее время в Ярославской области 588 котельных, из них 365 работают на газе. Этот вид топлива более экономичен и экологичен", - информирует пресс-служба областного правительства. Сообщается также, что с 2021 по 2023 год в регионе при контроле областного правительства построено 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 308,5 километра. Это открыло возможности для газификации более чем 4700 домовладений и 35 котельных в 34 населенных пунктах.

https://ria.ru/20241022/evraev-1979301894.html

https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html

ярославская область

ростовский район

тутаевский район

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ярославская область, ростовский район, тутаевский район, михаил евраев