https://ria.ru/20241022/konventsiya-1979331916.html
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря
Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:52
2024-10-22T14:52
2024-10-22T14:52
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря в августе. Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, подчеркивается в тексте записки.
https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, атлантический океан, госдума рф, в мире
Россия, Атлантический океан, Госдума РФ, В мире