https://ria.ru/20241022/konventsiya-1979331916.html

Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря - РИА Новости, 22.10.2024

Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:52

2024-10-22T14:52

2024-10-22T14:52

россия

атлантический океан

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря в августе. Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, подчеркивается в тексте записки.

https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html

россия

атлантический океан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, атлантический океан, госдума рф, в мире