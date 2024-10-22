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Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря - РИА Новости, 22.10.2024
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14:52 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/konventsiya-1979331916.html
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря
Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:52
2024-10-22T14:52
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атлантический океан
госдума рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря в августе. Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, подчеркивается в тексте записки.
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россия, атлантический океан, госдума рф, в мире
Россия, Атлантический океан, Госдума РФ, В мире

Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря.
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря в августе.
Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, подчеркивается в тексте записки.
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