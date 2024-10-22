https://ria.ru/20241022/kongress-1979222319.html

Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР

Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР - РИА Новости, 22.10.2024

Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР

Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:13

2024-10-22T01:13

2024-10-22T01:13

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, играющих ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров. В своем обращении законодатели подчеркнули, что через подводные кабели передается более 95% международного интернет-трафика, включая триллионы долларов, обрабатываемые в рамках финансовых транзакций. "Наши противники продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры. История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта. Например, в обеих мировых войнах Великобритания первой разрывала телеграфные кабели, связывавшие Германию с Америкой, а в 1918 году немецкая подводная лодка повредила линии, соединяющие Нью-Йорк с Новой Шотландией и Панамой", - говорится в письме. Конгрессмены также указали на уязвимость подводной инфраструктуры из-за того, что большая часть этих кабелей принадлежит частным компаниям, которые несут ответственность за их ремонт и техническое обслуживание. "Эти компании могут быть не готовы поддерживать их в условиях военного времени и, вероятно, будут искать самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами", - отмечается в письме. Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку существующих уязвимостей подводной кабельной инфраструктуры, включая угрозу саботажа со стороны России, а также возрастающую роль Китая в укладке и ремонте кабелей. "Если мы действительно намерены укреплять важные коммерческие и оборонные отношения с нашими союзниками и партнерами, то эта задача должна стать национальным приоритетом", - заявили конгрессмены, добавив, что ожидают от президента ответа на ряд ключевых вопросов и доклада представителей администрации перед членами конгресса.

https://ria.ru/20241017/grin-1978455832.html

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в мире, технологии, россия, сша, великобритания, джо байден