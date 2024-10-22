Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kongress-1979222319.html
Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР
Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР - РИА Новости, 22.10.2024
Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР
Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:13
2024-10-22T01:13
в мире
технологии
россия
сша
великобритания
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, играющих ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров. В своем обращении законодатели подчеркнули, что через подводные кабели передается более 95% международного интернет-трафика, включая триллионы долларов, обрабатываемые в рамках финансовых транзакций. "Наши противники продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры. История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта. Например, в обеих мировых войнах Великобритания первой разрывала телеграфные кабели, связывавшие Германию с Америкой, а в 1918 году немецкая подводная лодка повредила линии, соединяющие Нью-Йорк с Новой Шотландией и Панамой", - говорится в письме. Конгрессмены также указали на уязвимость подводной инфраструктуры из-за того, что большая часть этих кабелей принадлежит частным компаниям, которые несут ответственность за их ремонт и техническое обслуживание. "Эти компании могут быть не готовы поддерживать их в условиях военного времени и, вероятно, будут искать самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами", - отмечается в письме. Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку существующих уязвимостей подводной кабельной инфраструктуры, включая угрозу саботажа со стороны России, а также возрастающую роль Китая в укладке и ремонте кабелей. "Если мы действительно намерены укреплять важные коммерческие и оборонные отношения с нашими союзниками и партнерами, то эта задача должна стать национальным приоритетом", - заявили конгрессмены, добавив, что ожидают от президента ответа на ряд ключевых вопросов и доклада представителей администрации перед членами конгресса.
https://ria.ru/20241017/grin-1978455832.html
https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, сша, великобритания, джо байден
В мире, Технологии, Россия, США, Великобритания, Джо Байден
Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР

Конгрессмены обеспокоены уязвимостью подводных кабелей перед "угрозой" России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, играющих ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров.
В своем обращении законодатели подчеркнули, что через подводные кабели передается более 95% международного интернет-трафика, включая триллионы долларов, обрабатываемые в рамках финансовых транзакций.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Новый "подарок" Украине от США вызвал недоумение в конгрессе
17 октября, 10:14
"Наши противники продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры. История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта. Например, в обеих мировых войнах Великобритания первой разрывала телеграфные кабели, связывавшие Германию с Америкой, а в 1918 году немецкая подводная лодка повредила линии, соединяющие Нью-Йорк с Новой Шотландией и Панамой", - говорится в письме.
Конгрессмены также указали на уязвимость подводной инфраструктуры из-за того, что большая часть этих кабелей принадлежит частным компаниям, которые несут ответственность за их ремонт и техническое обслуживание. "Эти компании могут быть не готовы поддерживать их в условиях военного времени и, вероятно, будут искать самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами", - отмечается в письме.
Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку существующих уязвимостей подводной кабельной инфраструктуры, включая угрозу саботажа со стороны России, а также возрастающую роль Китая в укладке и ремонте кабелей. "Если мы действительно намерены укреплять важные коммерческие и оборонные отношения с нашими союзниками и партнерами, то эта задача должна стать национальным приоритетом", - заявили конгрессмены, добавив, что ожидают от президента ответа на ряд ключевых вопросов и доклада представителей администрации перед членами конгресса.
Последствия урагана Хелен в Северной Каролине, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Позор". В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана "Хелен"
5 октября, 01:22
 
В миреТехнологииРоссияСШАВеликобританияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала