Конгрессмены призвали Байдена защитить подводные кабели от России и КНР
Конгрессмены обеспокоены уязвимостью подводных кабелей перед "угрозой" России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов США направила письмо президенту Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, играющих ключевую роль в экономической и национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров.
В своем обращении законодатели подчеркнули, что через подводные кабели передается более 95% международного интернет-трафика, включая триллионы долларов, обрабатываемые в рамках финансовых транзакций.
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"Наши противники продолжают развивать свои возможности для атаки или дестабилизации критически важной подводной инфраструктуры. История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта. Например, в обеих мировых войнах Великобритания первой разрывала телеграфные кабели, связывавшие Германию с Америкой, а в 1918 году немецкая подводная лодка повредила линии, соединяющие Нью-Йорк с Новой Шотландией и Панамой", - говорится в письме.
Конгрессмены также указали на уязвимость подводной инфраструктуры из-за того, что большая часть этих кабелей принадлежит частным компаниям, которые несут ответственность за их ремонт и техническое обслуживание. "Эти компании могут быть не готовы поддерживать их в условиях военного времени и, вероятно, будут искать самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами", - отмечается в письме.
Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку существующих уязвимостей подводной кабельной инфраструктуры, включая угрозу саботажа со стороны России, а также возрастающую роль Китая в укладке и ремонте кабелей. "Если мы действительно намерены укреплять важные коммерческие и оборонные отношения с нашими союзниками и партнерами, то эта задача должна стать национальным приоритетом", - заявили конгрессмены, добавив, что ожидают от президента ответа на ряд ключевых вопросов и доклада представителей администрации перед членами конгресса.