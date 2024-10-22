https://ria.ru/20241022/kndr-1979255971.html

КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину

КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину - РИА Новости, 22.10.2024

КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину

Представитель Северной Кореи при ООН назвал беспочвенными слухами обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил солдат для участия в украинском... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:26

2024-10-22T10:26

2024-10-22T12:39

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СЕУЛ, 22 окт — РИА Новости. Представитель Северной Кореи при ООН назвал беспочвенными слухами обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил солдат для участия в украинском конфликте, передает южнокорейское агентство Рёнхап. "Я не чувствую необходимости комментировать необоснованные слухи, направленные на то, чтобы нанести ущерб отношениям и запятнать наш национальный имидж", — сказал он.При этом представитель КНДР подчеркнул, что отношения Пхеньяна с Москвой законны и основаны на сотрудничестве. Представитель Министерства по делам объединения Южной Кореи в ответ заявил, что Северная Корея никогда не признавала развертывание своих сил, поскольку это было бы расценено как незаконный акт. Как подчеркивали в российском посольстве в Сеуле, сотрудничество с КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи. На прошлой неделе южнокорейский президент Юн Сок Ёль сообщил со ссылкой на утверждения разведки, что КНДР якобы решила отправить в зону боевых действий на Украине четыре бригады общей численностью 12 тысяч человек. При этом в США заявили, что у них нет данных, подтверждающих эти сведения. По словам генсека НАТО Марка Рютте, альянс тоже не может это подтвердить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, обратил внимание на противоречивость информации из Сеула и Пентагона.Сам российский лидер еще в прошлом году назвал чушью утверждения о том, что Москва якобы просила прислать северокорейских добровольцев для СВО, поскольку в этом нет никакой необходимости.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html

https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html

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в мире, россия, южная корея, украина, дмитрий песков, владимир путин, оон, министерство обороны сша, нато