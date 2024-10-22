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"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2024
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15:07 22.10.2024 (обновлено: 15:17 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/khezbolla-1979335066.html
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2024
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
Ливанское движение "Хезболлах" берет на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, заявил глава... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:07
2024-10-22T15:17
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
тель-авив
бейрут
биньямин нетаньяху
хезболла
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БЕЙРУТ, 22 окт- РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" берет на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник."Мы берем на себя полную ответственность за атаку на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху", - сказал Афиф.
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тель-авив, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тель-Авив, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху

"Хезболла" взяла на себя полную ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху

© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт- РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" берет на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник.
"Мы берем на себя полную ответственность за атаку на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху", - сказал Афиф.
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Вчера, 14:50
 
ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреТель-АвивБейрутБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
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