https://ria.ru/20241022/khezbolla-1979335066.html
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2024
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
Ливанское движение "Хезболлах" берет на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, заявил глава... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:07
2024-10-22T15:07
2024-10-22T15:17
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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биньямин нетаньяху
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БЕЙРУТ, 22 окт- РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" берет на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник."Мы берем на себя полную ответственность за атаку на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху", - сказал Афиф.
https://ria.ru/20241022/livan-1979330981.html
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тель-авив, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тель-Авив, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
"Хезболла" взяла на себя полную ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху