https://ria.ru/20241022/kazanov-1979285207.html

Биография Олега Казанова

Биография Олега Казанова - РИА Новости, 22.10.2024

Биография Олега Казанова

Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Владимирович Казанов родился 16 сентября 1973 года в городе Отрадном Куйбышевской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:45

2024-10-22T09:45

2024-10-22T12:15

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Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Владимирович Казанов родился 16 сентября 1973 года в городе Отрадном Куйбышевской области (ныне Самарская область). В 1996 году окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по специальности "геологическая съемка и поиски". Позже окончил аспирантуру того же факультета.В 1996-2003 годах Олег Казанов занимался научной работой и преподавал на кафедре геологии месторождений полезных ископаемых геологического факультета СПбГУ (ныне Институт наук о Земле СПбГУ).В 2004-2008 годах – геолог, ведущий геолог, главный геолог в компании KMGС (Bema Gold).С 2004 года Казанов участвовал в работах по оценке восточной части Панского массива (Кольский полуостров). В 2009-2016 годах работал главным геологом ОАО (ныне АО) "Центрально-Кольская экспедиция".В этот период геологической службой "Центрально-Кольской экспедицией" во главе с Олегом Казановым выполнялись многочисленные работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Карело-Кольского региона. Под его руководством были открыты проявления золота Сергозерской-Стрельнинской площади, выполнены результативные геологоразведочные работы на железорудных объектах Мурманской области – Чудзъявр, Аномальный, Волчьетундровское, проведена разведка глубоких горизонтов Костомукшского месторождения, Ковдорского месторождения апатит-карбонатных руд, защищены запасы и технико-экономическое обоснование кондиций Ловозерского редкометалльного месторождения и месторождения металлов платиновой группы "Мончетундровское", выполнена геолого-экономическая оценка Печегубского месторождения.По инициативе Казанова "Центрально-Кольской экспедицией" были организованы работы на Гаринском месторождении (Амурская область), Михайловском железорудном месторождении (Курская область), было выполнено геолого-технологическое картирование участка "Буранный" Томторского редкометалльного месторождения (Республика Саха (Якутия).В 2017-2018 годах Олег Казанов занимал должность главного геолога – заведующего геологическим отделом Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ФГБУ "ВИМС"). В этот период он руководил геологоразведочными проектами на металлы платиновой группы (МПГ), золото, железо, титан, технический гранат. Занимался доразведкой золоторудного месторождения "Сухой Лог", поисковыми работами на хром на Полярном Урале, разведкой золоторудного месторождения "Муртыкты" (Башкирия). Также работал внештатным экспертом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ "ГКЗ").В 2019 году Олег Казанов стал заместителем генерального директора по геологии ФГБУ "ВИМС", а с октября 2020 года – генеральным директором института.Под руководством Казанова институт стал одним из ведущих в стране научно-исследовательских и производственных центров в сфере геологоразведки и в целом недропользования, выполняющим большой объем геологоразведочных работ всех стадий. Учреждение осуществляло экспертное сопровождение деятельности Роснедр.21 октября 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Олега Казанова руководителем Роснедр. Заслуги Олега Казанова в научно-производственной деятельности были отмечены Почетной грамотой министерства природных ресурсов и экологии РФ (2007), Благодарственным письмом Мурманской областной Думы (2016), знаком "Отличник разведки недр" (2019).Казанов имеет два нагрудных знака "Первооткрыватель месторождения" – за открытие платинометальных месторождений "Восточное Чуарвы" (2006) и "Мончетундровское" (2017).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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