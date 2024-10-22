https://ria.ru/20241022/kannelyury-1979827936.html
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-22T08:19
2024-10-22T08:19
2024-10-24T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. Каннелюра (от французского cannelure) — вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры. "Специалисты обновляют фасады, крыши, подвалы зданий, окрашивают стены в исторические оттенки, а также меняют инженерные системы. В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке, дом 3. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.
https://ria.ru/20241021/biryukov-1979092593.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_90b45aafc391249c6617f6fbb1ccae02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства.
Каннелюра (от французского cannelure) — вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры.
"Специалисты обновляют фасады, крыши, подвалы зданий, окрашивают стены в исторические оттенки, а также меняют инженерные системы. В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке, дом 3. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.