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Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
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08:19 22.10.2024 (обновлено: 15:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241022/kannelyury-1979827936.html
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве
Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-22T08:19
2024-10-24T15:26
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москва
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. Каннелюра (от французского cannelure) — вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры. "Специалисты обновляют фасады, крыши, подвалы зданий, окрашивают стены в исторические оттенки, а также меняют инженерные системы. В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке, дом 3. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.
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москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы

Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства.
Каннелюра (от французского cannelure) — вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры.
"Специалисты обновляют фасады, крыши, подвалы зданий, окрашивают стены в исторические оттенки, а также меняют инженерные системы. В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке, дом 3. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в МосквеГородское хозяйство Москвы
 
 
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