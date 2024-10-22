https://ria.ru/20241022/kannelyury-1979827936.html

Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве

Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве - РИА Новости, 24.10.2024

Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве

Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-22T08:19

2024-10-22T08:19

2024-10-24T15:26

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двадцать семь домов с каннелюрами на фасадах восстановят в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства. Каннелюра (от французского cannelure) — вертикальный желобок на стволе колонны или пилястры. "Специалисты обновляют фасады, крыши, подвалы зданий, окрашивают стены в исторические оттенки, а также меняют инженерные системы. В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке, дом 3. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.

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