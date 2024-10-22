https://ria.ru/20241022/kamchatka-1979265705.html

В поселке Ключи на севере Камчатки построят новый ФОК

В поселке Ключи на севере Камчатки построят новый ФОК - РИА Новости, 22.10.2024

В поселке Ключи на севере Камчатки построят новый ФОК

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Ключи Усть-Камчатского округа Камчатки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:17

2024-10-22T11:17

2024-10-22T11:17

камчатский край

владимир солодов

петропавловск-камчатский

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости️. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Ключи Усть-Камчатского округа Камчатки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Мы запланировали в ближайшие два года завершить строительство ФОКа. Определена площадка, подготовлен проект, ждем окончательного решения по выделению федерального финансирования - предварительно оно подтверждено. И надеемся, что уже в 2026 году ФОК заработает", - сказал глава региона. По итогам поездки в Ключи, глава региона отдал распоряжение провести в 2025 году капитальный ремонт средней школы номер 4. Финансовую документацию для выделения средств уже начали готовить специалисты. Солодов сообщил также, что Усть-Камчатский округ - лидер среди муниципалитетов на Камчатке по темпам строительства, в том числе жилых домов. Однако, несмотря на это, нарекания есть. Они касаются сроков ввода новых домов в эксплуатацию. "Один из домов, который запланирован к вводу в конце 2024 года, сейчас отстает от графика. Я потребовал от застройщика нарастить мощности. Количество рабочих должно быть увеличено до 40-50 человек для того, чтобы основные строительные работы были завершены, и мы могли получить ввод в эксплуатацию, тем самым закрыв очередной этап переселения жилья", - сказал губернатор. Усть-Камчатский округ, находящийся на севере полуострова, является одним из крупнейших на Камчатке. В пяти поселках, расположенных на его территории, проживают почти 8,5 тысячи человек. Расстояние до Петропавловска-Камчатского более 730 километров.

https://ria.ru/20241021/kamchatka-1979077799.html

петропавловск-камчатский

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владимир солодов, петропавловск-камчатский, камчатка