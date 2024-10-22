https://ria.ru/20241022/izyum-1979344924.html

В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома

В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома - РИА Новости, 22.10.2024

В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома

Большое число украинских военных появилось в харьковском Изюме, они занимают дома местных жителей, мародерствуют и пьянствуют, сообщила российская администрация РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:42

в мире

изюм (город)

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большое число украинских военных появилось в харьковском Изюме, они занимают дома местных жителей, мародерствуют и пьянствуют, сообщила российская администрация региона cо ссылкой на очевидцев. "Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей. Пока Изюм находится относительно далеко от линии боевого соприкосновения, украинские боевики занимаются мародёрством и пьянствуют", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. По данным властей, в городе сотрудники украинских военкоматов устраивают облавы на изюмских мужчин, чтобы восполнить потери ВСУ, а военные на блокпостах берут поборы и почтой отправляют домой награбленное. Отмечается также, что жилье в городе не восстанавливают с 2022 года.

https://ria.ru/20241022/energodar-1979244977.html

изюм (город)

харьковская область

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в мире, изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины