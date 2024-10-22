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В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома - РИА Новости, 22.10.2024
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15:33 22.10.2024 (обновлено: 15:42 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/izyum-1979344924.html
В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома
В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома - РИА Новости, 22.10.2024
В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома
Большое число украинских военных появилось в харьковском Изюме, они занимают дома местных жителей, мародерствуют и пьянствуют, сообщила российская администрация РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:33
2024-10-22T15:42
в мире
изюм (город)
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большое число украинских военных появилось в харьковском Изюме, они занимают дома местных жителей, мародерствуют и пьянствуют, сообщила российская администрация региона cо ссылкой на очевидцев. "Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей. Пока Изюм находится относительно далеко от линии боевого соприкосновения, украинские боевики занимаются мародёрством и пьянствуют", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. По данным властей, в городе сотрудники украинских военкоматов устраивают облавы на изюмских мужчин, чтобы восполнить потери ВСУ, а военные на блокпостах берут поборы и почтой отправляют домой награбленное. Отмечается также, что жилье в городе не восстанавливают с 2022 года.
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изюм (город)
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в мире, изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Изюме заметили множество украинских военных, разграбляющих дома

В Изюме заметили множество мародерствующих и пьянствующих украинских военных

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большое число украинских военных появилось в харьковском Изюме, они занимают дома местных жителей, мародерствуют и пьянствуют, сообщила российская администрация региона cо ссылкой на очевидцев.
"Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей. Пока Изюм находится относительно далеко от линии боевого соприкосновения, украинские боевики занимаются мародёрством и пьянствуют", - сообщила администрация в своем Telegram-канале.
По данным властей, в городе сотрудники украинских военкоматов устраивают облавы на изюмских мужчин, чтобы восполнить потери ВСУ, а военные на блокпостах берут поборы и почтой отправляют домой награбленное. Отмечается также, что жилье в городе не восстанавливают с 2022 года.
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В миреИзюм (город)Харьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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