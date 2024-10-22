https://ria.ru/20241022/izrail-1979409796.html

"Хезболла" должна покинуть приграничную зону с Израилем, заявил Шольц

"Хезболла" должна покинуть приграничную зону с Израилем, заявил Шольц - РИА Новости, 22.10.2024

"Хезболла" должна покинуть приграничную зону с Израилем, заявил Шольц

Движение "Хезболлах" в Ливане должно покинуть приграничную зону с Израилем в соблюдение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 1701, заявил канцлер Германии... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:12

2024-10-22T19:12

2024-10-22T19:13

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Движение "Хезболлах" в Ливане должно покинуть приграничную зону с Израилем в соблюдение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 1701, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом в Берлине. "Что касается ситуации в Ливане, то Хезболлах должно уйти с приграничной зоны с Израилем в соответствии с резолюцией ООН 1701. Реальный мир в регионе возможен только при условии наличия надежного процесса, направленного на достижение решения о двух государствах", - заявил Шольц. Его речь транслировалась на сайте правительства. Шольц выразил также надежду на то, что ввиду ликвидации главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара перспектива установления режима прекращения огня станет реальнее и движение отпустит оставшихся израильских заложников. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий. Ранее в четверг армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции 16 октября на юге сектора Газа. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978424131.html

https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html

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