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В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем - РИА Новости, 22.10.2024
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15:30 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/izrail-1979343990.html
В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем
В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем - РИА Новости, 22.10.2024
В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем
Ливанское движение "Хезболлах" не будет вести переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь, число атак со стороны сопротивления будет расти, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:30
2024-10-22T15:30
в мире
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бейрут
сша
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не будет вести переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь, число атак со стороны сопротивления будет расти, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник. "Логистика снабжения и управления движения восстановлены полностью. Наращиваем плотность огня и количество атак. "Хезболлах" отказывается от переговоров с Израилем, пока продолжаются бомбардировки", - сказал Афиф. Глава пресс-службы также возложил ответственность на США, назвав их главными соучастниками преступлений Израиля. Он заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Израилю запрещенные международной конвенцией боеприпасы с белым фосфором и кассетные снаряды.
https://ria.ru/20241022/khezbolla-1979335066.html
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в мире, израиль, бейрут, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, США, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем

В "Хезболле" заявили, что будут вести переговоры с ЦАХАЛ после прекращения огня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не будет вести переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь, число атак со стороны сопротивления будет расти, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник.
"Логистика снабжения и управления движения восстановлены полностью. Наращиваем плотность огня и количество атак. "Хезболлах" отказывается от переговоров с Израилем, пока продолжаются бомбардировки", - сказал Афиф.
Глава пресс-службы также возложил ответственность на США, назвав их главными соучастниками преступлений Израиля. Он заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Израилю запрещенные международной конвенцией боеприпасы с белым фосфором и кассетные снаряды.
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху
Вчера, 15:07
 
В миреИзраильБейрутСШАХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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