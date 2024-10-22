https://ria.ru/20241022/izrail-1979343990.html

В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем

В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем - РИА Новости, 22.10.2024

В "Хезболле" назвали условие для переговоров с Израилем

Ливанское движение "Хезболлах" не будет вести переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь, число атак со стороны сопротивления будет расти, заявил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:30

2024-10-22T15:30

2024-10-22T15:30

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бейрут

сша

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" не будет вести переговоры о перемирии, пока Израиль не прекратит огонь, число атак со стороны сопротивления будет расти, заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф на пресс-конференции в Бейруте во вторник. "Логистика снабжения и управления движения восстановлены полностью. Наращиваем плотность огня и количество атак. "Хезболлах" отказывается от переговоров с Израилем, пока продолжаются бомбардировки", - сказал Афиф. Глава пресс-службы также возложил ответственность на США, назвав их главными соучастниками преступлений Израиля. Он заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Израилю запрещенные международной конвенцией боеприпасы с белым фосфором и кассетные снаряды.

https://ria.ru/20241022/khezbolla-1979335066.html

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в мире, израиль, бейрут, сша, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024