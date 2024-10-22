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Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
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13:50 22.10.2024 (обновлено: 13:51 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/indiya-1979315774.html
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:51
россия
индия
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саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин."Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии", - сказал Путин на переговорах с Моди в столице Татарстана."Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавил президент РФ.
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россия, индия, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Индия, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани

Путин: Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии", - сказал Путин на переговорах с Моди в столице Татарстана.
"Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавил президент РФ.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияИндияКазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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