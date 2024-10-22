https://ria.ru/20241022/indiya-1979315774.html
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:50
2024-10-22T13:51
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индия
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саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин."Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии", - сказал Путин на переговорах с Моди в столице Татарстана."Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Индия, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
Путин: Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии", - сказал Путин на переговорах с Моди в столице Татарстана.
"Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавил президент РФ.