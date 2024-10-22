https://ria.ru/20241022/indiya-1979315774.html

Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани

Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Россия приветствует решение Индии открыть генконсульство в Казани

Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:50

2024-10-22T13:50

2024-10-22T13:51

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индия

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саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Москва приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани, этот шаг будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин."Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии", - сказал Путин на переговорах с Моди в столице Татарстана."Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

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индия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика