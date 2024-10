https://ria.ru/20241022/il-76-1979253156.html

В Киргизии опровергли данные о связи с Ил-76, потерпевшим крушение в Судане

В Киргизии опровергли данные о связи с Ил-76, потерпевшим крушение в Судане - РИА Новости, 22.10.2024

В Киргизии опровергли данные о связи с Ил-76, потерпевшим крушение в Судане

22.10.2024

БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости. Потерпевший крушение в Судане Ил-76 и его экипаж не имеют отношения к Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе международного аэропорта "Манас" киргизской столицы. Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные "Силы быстрого реагирования" ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. "Документы ОАО "Международный аэропорт "Манас" (ОАО "МАМ"), найденные при крушении самолета в Судане, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта "Манас", - заявили в пресс-службе. Там рассказали, что Гранов был приглашенным летчиком для перегона в мае 2024 года самолета Ан-12 из аэропорта "Манас" в международный аэропорт Оша. Перегон он тогда не совершил в связи со своей занятостью. В аэропорту добавили, что такие документы "Манас" выдает не только своим сотрудникам, но и всем компаниям, кто сотрудничает с аэропортом на основании заключенного договора, чтобы у людей был беспрепятственный доступ к аэровокзалу и перрону воздушной гавани для выполнения своих рабочих обязанностей. "Сбитый самолет, бортовой номер: EX 76 011, принадлежал эмиратской компании "Рим стайл". Далее в 2024 году данный борт был продан египетской компании New Way Cargo Airlines ST-JLN и не имеет никакого отношения к Airline Transport Incorporation FZC из Оша", - подчеркнули в "Манасе".

