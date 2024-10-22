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Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля

Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля - РИА Новости, 22.10.2024

Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой атаке с использованием гиперзвуковой ракеты на военную... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:02

2024-10-22T16:02

2024-10-22T16:02

в мире

йемен

израиль

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ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой атаке с использованием гиперзвуковой ракеты на военную базу Израиля на востоке Тель-Авива. "Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2"", - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html

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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024