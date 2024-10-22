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Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля
Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля - РИА Новости, 22.10.2024
Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой атаке с использованием гиперзвуковой ракеты на военную... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:02
2024-10-22T16:02
2024-10-22T16:02
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ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о первой атаке с использованием гиперзвуковой ракеты на военную базу Израиля на востоке Тель-Авива. "Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2"", - говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о первой атаке на военную базу Израиля
Хуситы заявили о первой атаке с гиперзвуковой ракетой на военную базу Израиля