https://ria.ru/20241022/harkov-1979392914.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.10.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:51

2024-10-22T17:51

2024-10-22T17:51

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и соседней Сумской областях звучит воздушная тревога. "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

харьков

сумская область

украина

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в мире, харьков, сумская область, украина