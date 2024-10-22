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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.10.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и соседней Сумской областях звучит воздушная тревога. "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сумская область, Украина
В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв