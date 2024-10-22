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В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:07
2024-10-22T09:07
2024-10-22T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен. По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет", — сообщил Гусев.Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА