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В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 22.10.2024 (обновлено: 09:13 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gusev-1979242907.html
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:07
2024-10-22T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен. По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет", — сообщил Гусев.Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен. По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет", — сообщил Гусев.
Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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