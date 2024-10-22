https://ria.ru/20241022/gusev-1979242907.html

В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024

В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:07

2024-10-22T09:07

2024-10-22T09:13

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен. По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет", — сообщил Гусев.Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)