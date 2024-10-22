https://ria.ru/20241022/gumpomosch-1979243442.html
Участники благотворительного фонда в Сочи отправили гумпомощь в зону СВО
Участники благотворительного фонда в Сочи отправили гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 22.10.2024
Участники благотворительного фонда в Сочи отправили гумпомощь в зону СВО
Грузовик с гуманитарной помощью – медикаментами, детскими принадлежностями, продуктами и другими бытовыми предметами - отправили из Сочи мирным гражданам в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:14
2024-10-22T09:14
2024-10-22T09:14
надежные люди
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СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Грузовик с гуманитарной помощью – медикаментами, детскими принадлежностями, продуктами и другими бытовыми предметами - отправили из Сочи мирным гражданам в новые регионы России, а также в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор благотворительной организации "Скорей добрей" Юлия Оприц. Фонд состоит из нескольких человек, есть среди них ярко выраженные активисты, которые по собственной инициативе оказывают дополнительную помощь новым регионам страны, отметила собеседница агентства. "Мы помогаем СВО, периодически отправляли туда совместно с другими организациями помощь гуманитарную разного плана: вещи, медикаменты, салфетки влажные. Мы помогаем администрации в выплатах бойцам СВО", - говорит Оприц. Последний раз грузовик загружали совместно с организацией "Красный Лиман". "Машина от них была", - уточнила собеседница агентства. По словам Оприц, содержимое гуманитарных посылок всегда разное, но в основном это вещи, необходимые для жизни. "Мешками отправляем, машиной, там уже люди разбирают. Отправили грузовик, сложно сказать сколько всего было, полностью заполнен, там лекарства, детское питание, детские салфетки, памперсы, сладости, одежда. По запросу конкретно тоже отправляли, там ходунки, очень много всего, если честно мы даже не взвешивали, пакеты не считали, просто собираем помощь и отправляем", - заключила Оприц. Летом мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе своего торжественного вступления в должность заявлял о значимости помощи мобилизованным сочинцам. До сегодняшнего дня в Сочи продолжает работать координационный совет, который совместно с горожанами оказывает помощь участникам СВО и их семьям, проживающим на территории города.
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html
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сочи, россия
Надежные люди, Сочи, Россия
СОЧИ 22 окт – РИА Новости. Грузовик с гуманитарной помощью – медикаментами, детскими принадлежностями, продуктами и другими бытовыми предметами - отправили из Сочи мирным гражданам в новые регионы России, а также в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор благотворительной организации "Скорей добрей" Юлия Оприц.
Фонд состоит из нескольких человек, есть среди них ярко выраженные активисты, которые по собственной инициативе оказывают дополнительную помощь новым регионам страны, отметила собеседница агентства.
"Мы помогаем СВО, периодически отправляли туда совместно с другими организациями помощь гуманитарную разного плана: вещи, медикаменты, салфетки влажные. Мы помогаем администрации в выплатах бойцам СВО", - говорит Оприц.
Последний раз грузовик загружали совместно с организацией "Красный Лиман".
"Машина от них была", - уточнила собеседница агентства.
По словам Оприц, содержимое гуманитарных посылок всегда разное, но в основном это вещи, необходимые для жизни.
"Мешками отправляем, машиной, там уже люди разбирают. Отправили грузовик, сложно сказать сколько всего было, полностью заполнен, там лекарства, детское питание, детские салфетки, памперсы, сладости, одежда. По запросу конкретно тоже отправляли, там ходунки, очень много всего, если честно мы даже не взвешивали, пакеты не считали, просто собираем помощь и отправляем", - заключила Оприц.
Летом мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе своего торжественного вступления в должность заявлял о значимости помощи мобилизованным сочинцам. До сегодняшнего дня в Сочи продолжает работать координационный совет, который совместно с горожанами оказывает помощь участникам СВО и их семьям, проживающим на территории города.