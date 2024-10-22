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Москва может помочь Минску в ходе выборов-2025, сообщил посол - РИА Новости, 22.10.2024
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05:38 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979230314.html
Москва может помочь Минску в ходе выборов-2025, сообщил посол
Москва может помочь Минску в ходе выборов-2025, сообщил посол - РИА Новости, 22.10.2024
Москва может помочь Минску в ходе выборов-2025, сообщил посол
Россия окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации в ходе президентских выборов в 2025 году, если Белоруссия об этом попросит, заявил в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:38
2024-10-22T05:38
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Россия окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации в ходе президентских выборов в 2025 году, если Белоруссия об этом попросит, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Нет никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям и спецслужбам потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется – Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнер", - сказал Грызлов. Он отметил, что "профильные ведомства России и Беларуси ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам". "Мы в режиме реального времени делимся данными о любых потенциальных угрозах", - подчеркнул посол. Грызлов отметил, что в преддверии и в период проведения президентских выборов в Белоруссии не исключены провокации. "О возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждал и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены – значит, готовы", - констатировал Грызлов.
https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979228453.html
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здоровье - общество, белоруссия, россия, борис грызлов, минск
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия, Борис Грызлов, Минск
Москва может помочь Минску в ходе выборов-2025, сообщил посол

Грызлов: Москва поможет Минску в случае дестабилизации ситуации на выборах-2025

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Россия окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации в ходе президентских выборов в 2025 году, если Белоруссия об этом попросит, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Нет никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям и спецслужбам потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется – Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнер", - сказал Грызлов.
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Он отметил, что "профильные ведомства России и Беларуси ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам". "Мы в режиме реального времени делимся данными о любых потенциальных угрозах", - подчеркнул посол.
Грызлов отметил, что в преддверии и в период проведения президентских выборов в Белоруссии не исключены провокации. "О возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждал и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены – значит, готовы", - констатировал Грызлов.
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