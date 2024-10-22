Лавров оценил слова Иванишвили о подталкивании Грузии к войне с Россией
Лавров: нет оснований не доверять, что Запад толкал Тбилиси к войне с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил "Известиям", что нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков, что Запад толкал Тбилиси на войну с Россией.
Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.
"Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять", - сказал Лавров.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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