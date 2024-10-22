https://ria.ru/20241022/gosduma-1979327985.html

Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024

Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:36

2024-10-22T14:36

2024-10-22T14:36

госдума рф

общество

россия

вячеслав володин

ирина яровая

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт.Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение - от 10 до 60 миллионов рублей.Володин сообщал, что по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией.Яровая пояснила, что штраф для юридических лиц, сотрудники которых уличены в подделке документов в целях незаконной миграции, увеличивается в 200 раз."Данным законопроектом мы впервые вводим новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт", - рассказала вице-спикер Госдумы журналистам.

https://ria.ru/20241022/zakon-1979285396.html

https://ria.ru/20241016/volodin-1978266283.html

https://ria.ru/20241022/gosduma-1979323999.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, генеральная прокуратура рф