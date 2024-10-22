https://ria.ru/20241022/gosduma-1979327985.html
Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов
Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:36
2024-10-22T14:36
2024-10-22T14:36
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт.Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение - от 10 до 60 миллионов рублей.Володин сообщал, что по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией.Яровая пояснила, что штраф для юридических лиц, сотрудники которых уличены в подделке документов в целях незаконной миграции, увеличивается в 200 раз."Данным законопроектом мы впервые вводим новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт", - рассказала вице-спикер Госдумы журналистам.
https://ria.ru/20241022/zakon-1979285396.html
https://ria.ru/20241016/volodin-1978266283.html
https://ria.ru/20241022/gosduma-1979323999.html
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, генеральная прокуратура рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Генеральная прокуратура РФ
Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов
Госдума в I чтении приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ
, Верховным судом, Генпрокуратурой
и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт.
Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение - от 10 до 60 миллионов рублей.
Володин сообщал, что по информации МВД, за 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.
По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией.
Яровая пояснила, что штраф для юридических лиц, сотрудники которых уличены в подделке документов в целях незаконной миграции, увеличивается в 200 раз.
"Данным законопроектом мы впервые вводим новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт", - рассказала вице-спикер Госдумы журналистам.