https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979370350.html
В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке
В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке - РИА Новости, 22.10.2024
В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке
Мирная жительница пострадала при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:35
2024-10-22T16:35
2024-10-22T17:14
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА, 22 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В момент удара дрона-камикадзе корреспондент агентства находился примерно в 50 метрах от остановки, где стояла пострадавшая. В результате атаки женщина получила ранение в ногу, проезжавшие мимо местные жители отвезли ее в больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины
В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке
Женщина ранена в Горловке при ударе ВСУ по остановке общественного транспорта