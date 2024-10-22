https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979370350.html

В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке

В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке - РИА Новости, 22.10.2024

В Горловке женщину ранило при ударе украинского дрона по остановке

Мирная жительница пострадала при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:35

2024-10-22T16:35

2024-10-22T17:14

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ГОРЛОВКА, 22 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Горловке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В момент удара дрона-камикадзе корреспондент агентства находился примерно в 50 метрах от остановки, где стояла пострадавшая. В результате атаки женщина получила ранение в ногу, проезжавшие мимо местные жители отвезли ее в больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, вооруженные силы украины