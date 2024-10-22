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Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех
Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 22.10.2024
Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех
Еще два мирных жителя ранены при обстреле украинским войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:18
2024-10-22T13:18
2024-10-22T13:18
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Еще два мирных жителя ранены при обстреле украинским войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о ранении мирной жительницы в результате обстрела городского микрорайона "Квартал 88". "Вследствие обстрела жилмассива "Солнечный" со стороны украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех
Мэр Приходько: при обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали три человека