https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979306823.html

Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех

Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 22.10.2024

Число раненных при украинских обстрелах Горловки увеличилось до трех

Еще два мирных жителя ранены при обстреле украинским войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:18

2024-10-22T13:18

2024-10-22T13:18

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Еще два мирных жителя ранены при обстреле украинским войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о ранении мирной жительницы в результате обстрела городского микрорайона "Квартал 88". "Вследствие обстрела жилмассива "Солнечный" со стороны украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия