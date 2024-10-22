https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979288425.html
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница ранена в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в Горловке, также зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, сообщил во... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:32
2024-10-22T12:32
2024-10-22T12:32
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в Горловке, также зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" с позиций украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр. По его словам, украинские войска так же обстреляли жилой массив "Солнечный", произошло прямое попадание в многоэтажный дом. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранена мирная жительница