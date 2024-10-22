https://ria.ru/20241022/glyukoza-1979249532.html

Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков

Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024

Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков

Мировой судья в московском районе Крюково на 5 тысяч рублей оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по протоколу, выписанному после того, как ее в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:50

2024-10-22T09:50

2024-10-22T09:55

шоубиз

происшествия

глюкоза (наталья ионова)

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья в московском районе Крюково на 5 тысяч рублей оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по протоколу, выписанному после того, как ее в "Шереметьево" в состоянии, предположительно, наркотического опьянения остановил полицейский, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сказали в суде.Согласно протоколу, в зале аэропорта "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.

https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html

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происшествия, глюкоза (наталья ионова), шереметьево (аэропорт), россия