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Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024
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Шоубиз
 
09:50 22.10.2024 (обновлено: 09:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/glyukoza-1979249532.html
Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков
Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков - РИА Новости, 22.10.2024
Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков
Мировой судья в московском районе Крюково на 5 тысяч рублей оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по протоколу, выписанному после того, как ее в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:50
2024-10-22T09:55
шоубиз
происшествия
глюкоза (наталья ионова)
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья в московском районе Крюково на 5 тысяч рублей оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по протоколу, выписанному после того, как ее в "Шереметьево" в состоянии, предположительно, наркотического опьянения остановил полицейский, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сказали в суде.Согласно протоколу, в зале аэропорта "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.
https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html
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происшествия, глюкоза (наталья ионова), шереметьево (аэропорт), россия
Шоубиз, Происшествия, Глюкоза (Наталья Ионова), Шереметьево (аэропорт), Россия
Суд оштрафовал Глюкозу по статье об употреблении наркотиков

Суд оштрафовал Глюкозу на пять тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Глюкоза
Певица Глюкоза - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Глюкоза. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировой судья в московском районе Крюково на 5 тысяч рублей оштрафовал певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по протоколу, выписанному после того, как ее в "Шереметьево" в состоянии, предположительно, наркотического опьянения остановил полицейский, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - сказали в суде.
Согласно протоколу, в зале аэропорта "Шереметьево" Глюкоза "была выявлена сотрудником полиции, внешне, по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась.
Певица Наталья Чистякова-Ионова - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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ШоубизПроисшествияГлюкоза (Наталья Ионова)Шереметьево (аэропорт)Россия
 
 
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