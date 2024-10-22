https://ria.ru/20241022/gladkov-1979286572.html

Гладков рассказал о сопровождении диспетчерами белгородских "скорых"

Гладков рассказал о сопровождении диспетчерами белгородских "скорых" - РИА Новости, 22.10.2024

Гладков рассказал о сопровождении диспетчерами белгородских "скорых"

Белгородская область стала первым регионом в России, где полноценно введено диспетчерское сопровождение при вызовах бригад скорой помощи во всех... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:24

2024-10-22T12:24

2024-10-22T12:24

белгородская область

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Белгородская область стала первым регионом в России, где полноценно введено диспетчерское сопровождение при вызовах бригад скорой помощи во всех муниципалитетах, при этом с 1 июня диспетчеры сопроводили 2,5 тысячи вызовов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В этом году Белгородская область стала пилотным регионом по реализации нового проекта – диспетчерского сопровождения скорой помощи. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, пояснял ранее Гладков. В таких случаях оператор "скорой" по телефону помогает человеку, находящемуся рядом с пациентом, оказать тому первую помощь до приезда врачей. "Такой услугой воспользовались на сегодняшний день 2,5 тысячи человек – то есть 2,5 тысячи вызовов сопровождалось диспетчером. В течение этого года 300 раз была оказана консультация по проведению сердечно-легочной реанимации. Фактически, 300 раз смогли спасти человеческие жизни", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Глава региона сообщил, что власти приняли решение и такой вид услуги распространили на все муниципальные образования Белгородской области. "Надеюсь, что экстремальных случаев у нас будет как можно меньше, но по факту, исходя из реалий сегодняшнего дня, это очень важно для каждого из нас", — добавил Гладков. Как отметили в правительстве региона, из общего объема вызовов 560 случаев касались различных травм и кровотечений, включая ранения, полученные в результате обстрелов. Так, 30 августа, в результате интенсивного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, пострадали 11 человек. В течение 12 минут в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило множество вызовов с места происшествия. Диспетчеры подсказывали очевидцам, как оказывать первую помощь пострадавшим. "Благодаря оперативным действиям диспетчеров удалось быстро оказать помощь раненым и фактически спасти жизни, в том числе остановить несколько артериальных кровотечений", - подчеркнули в правительстве области. Кроме того, в начале октября поступил вызов к женщине, находившейся в бессознательном состоянии. Диспетчер осуществлял дистанционное сопровождение сердечно-легочной реанимации в течение 16 минут, в результате чего на момент прибытия бригады у пациентки восстановилось спонтанное дыхание.

https://ria.ru/20241021/sez-1979125771.html

https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html

белгородская область

россия

белгород

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белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков