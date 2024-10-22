https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана

Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана - РИА Новости, 22.10.2024

Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана

Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:41

2024-10-22T23:41

2024-10-22T23:41

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

израиль

ливан

в мире

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Майор (резерв) Авивам Харив, 42 года, из Долева, заместитель командира батальона 9308, бригады "Алон" (228), погиб в бою на юге Ливана", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хезболла, армия обороны израиля (цахал), израиль, ливан, в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024