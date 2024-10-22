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Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана - РИА Новости, 22.10.2024
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана
Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:41
2024-10-22T23:41
2024-10-22T23:41
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Майор (резерв) Авивам Харив, 42 года, из Долева, заместитель командира батальона 9308, бригады "Алон" (228), погиб в бою на юге Ливана", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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хезболла, армия обороны израиля (цахал), израиль, ливан, в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Ливан, В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана
ЦАХАЛ: замкомандира батальона армии Харив погиб в бою на юге Ливана