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Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана - РИА Новости, 22.10.2024
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23:41 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана - РИА Новости, 22.10.2024
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана
Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:41
2024-10-22T23:41
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
израиль
ливан
в мире
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Майор (резерв) Авивам Харив, 42 года, из Долева, заместитель командира батальона 9308, бригады "Алон" (228), погиб в бою на юге Ливана", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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хезболла, армия обороны израиля (цахал), израиль, ливан, в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Ливан, В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Замкомандира батальона ЦАХАЛ погиб в бою на юге Ливана

ЦАХАЛ: замкомандира батальона армии Харив погиб в бою на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель командира одного из батальонов израильской армии в звании майора погиб в бою на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Майор (резерв) Авивам Харив, 42 года, из Долева, заместитель командира батальона 9308, бригады "Алон" (228), погиб в бою на юге Ливана", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильЛиванВ миреХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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