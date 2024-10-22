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Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.10.2024
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01:34 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/genprokurory-1979223239.html
Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве
Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.10.2024
Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве
Генеральные прокуроры России и Чили Игорь Краснов и Анхель Валенсия Васкес подписали в Рио-де-Жанейро межведомственное соглашение о сотрудничестве, передает... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:34
2024-10-22T01:34
рио-де-жанейро (город)
россия
чили
игорь краснов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Чили Игорь Краснов и Анхель Валенсия Васкес подписали в Рио-де-Жанейро межведомственное соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "В нашей деятельности есть немало сфер, обмен опытом работы в которых будет интересен и полезен для обеих сторон. Фундаментом для развития взаимодействия станет межведомственное соглашение о сотрудничестве, которое мы подпишем с вами сегодня", - сказал Краснов на встрече с Васкесом на полях первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. По его словам, реализация подобных договоренностей расширяет профессиональный диалог по актуальным вопросам прокурорской деятельности. Кроме того, документ должен стать основой для развития контактов в научно-образовательной сфере. Как отметил Краснов, генеральные прокуратуры России и Чили связывает общая работа в ряде трансграничных форматов правоохранительной направленности. В частности, в рабочей группе АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, а также в рамках Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (Globe). "Интенсивные процессы трансграничного перемещения капиталов, криминальное использование виртуальных активов, стремительный рост миграционных потоков и другие вызовы диктуют необходимость наращивания совместной деятельности по обеспечению законности, правопорядка и защите прав граждан", - добавил Краснов. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию.
https://ria.ru/20241021/genprokuror-1979183020.html
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рио-де-жанейро (город), россия, чили, игорь краснов
Рио-де-Жанейро (город), Россия, Чили, Игорь Краснов
Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральные прокуроры России и Чили подписали в Рио межведомственное соглашение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Чили Игорь Краснов и Анхель Валенсия Васкес подписали в Рио-де-Жанейро межведомственное соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"В нашей деятельности есть немало сфер, обмен опытом работы в которых будет интересен и полезен для обеих сторон. Фундаментом для развития взаимодействия станет межведомственное соглашение о сотрудничестве, которое мы подпишем с вами сегодня", - сказал Краснов на встрече с Васкесом на полях первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.
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По его словам, реализация подобных договоренностей расширяет профессиональный диалог по актуальным вопросам прокурорской деятельности. Кроме того, документ должен стать основой для развития контактов в научно-образовательной сфере.
Как отметил Краснов, генеральные прокуратуры России и Чили связывает общая работа в ряде трансграничных форматов правоохранительной направленности. В частности, в рабочей группе АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, а также в рамках Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (Globe).
"Интенсивные процессы трансграничного перемещения капиталов, криминальное использование виртуальных активов, стремительный рост миграционных потоков и другие вызовы диктуют необходимость наращивания совместной деятельности по обеспечению законности, правопорядка и защите прав граждан", - добавил Краснов.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию.
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