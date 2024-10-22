https://ria.ru/20241022/genprokurory-1979223239.html

Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.10.2024

Генпрокуроры России и Чили подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральные прокуроры России и Чили Игорь Краснов и Анхель Валенсия Васкес подписали в Рио-де-Жанейро межведомственное соглашение о сотрудничестве, передает... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:34

2024-10-22T01:34

2024-10-22T01:34

рио-де-жанейро (город)

россия

чили

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Чили Игорь Краснов и Анхель Валенсия Васкес подписали в Рио-де-Жанейро межведомственное соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "В нашей деятельности есть немало сфер, обмен опытом работы в которых будет интересен и полезен для обеих сторон. Фундаментом для развития взаимодействия станет межведомственное соглашение о сотрудничестве, которое мы подпишем с вами сегодня", - сказал Краснов на встрече с Васкесом на полях первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. По его словам, реализация подобных договоренностей расширяет профессиональный диалог по актуальным вопросам прокурорской деятельности. Кроме того, документ должен стать основой для развития контактов в научно-образовательной сфере. Как отметил Краснов, генеральные прокуратуры России и Чили связывает общая работа в ряде трансграничных форматов правоохранительной направленности. В частности, в рабочей группе АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, а также в рамках Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (Globe). "Интенсивные процессы трансграничного перемещения капиталов, криминальное использование виртуальных активов, стремительный рост миграционных потоков и другие вызовы диктуют необходимость наращивания совместной деятельности по обеспечению законности, правопорядка и защите прав граждан", - добавил Краснов. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию.

https://ria.ru/20241021/genprokuror-1979183020.html

https://ria.ru/20241021/genprokuratura-1979181632.html

рио-де-жанейро (город)

россия

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рио-де-жанейро (город), россия, чили, игорь краснов