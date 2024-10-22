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Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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16:04 22.10.2024 (обновлено: 16:15 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gazuani-1979362930.html
Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:04
2024-10-22T16:15
мавритания
брикс
казань
мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани
владимир путин
в мире
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Он, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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мавритания, брикс, казань, мухаммед ульд аш-шейх аль-газуани, владимир путин, в мире, россия, саммит брикс в казани в 2024 году
Мавритания, БРИКС, Казань, Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, Владимир Путин, В мире, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Мавритании аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Он, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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МавританияБРИКСКазаньМухаммед ульд аш-Шейх аль-ГазуаниВладимир ПутинВ миреРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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