В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года
Минздрав: число пострадавших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 100 тыс
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших - до 100 282", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.