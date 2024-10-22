https://ria.ru/20241022/gaza-1979283849.html

В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года

В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года - РИА Новости, 22.10.2024

В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года

Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:09

2024-10-22T12:09

2024-10-22T12:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава."С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших - до 100 282", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241022/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль