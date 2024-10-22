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В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года - РИА Новости, 22.10.2024
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12:09 22.10.2024 (обновлено: 12:13 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gaza-1979283849.html
В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года
В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года - РИА Новости, 22.10.2024
В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года
Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:09
2024-10-22T12:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
израиль
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава."С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших - до 100 282", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241022/konflikt-1915630213.html
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Израиль
В Газе заявили о ста тысячах пострадавших жителей после 7 октября 2023 года

Минздрав: число пострадавших в секторе Газа с 7 октября 2023 г превысило 100 тыс

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
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КАИР, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в секторе Газа от действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 100 тысяч, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших - до 100 282", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор ГазаИзраиль
 
 
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