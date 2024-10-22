https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html

"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины

"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины - РИА Новости, 22.10.2024

"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины

Франция должна остановить помощь Украине и выйти из ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

россия

себастьян лекорню

сергей лавров

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Франция должна остановить помощь Украине и выйти из ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Вот и все! Европейский парламент только что проголосовал за выделение дополнительных 35 миллиардов евро для Украины Зеленского! <...> Frexit и полное прекращение финансирования Украины как можно скорее!" — написал он.По словам политика, часть денег возьмут из замороженных российских активов, что Филиппо назвал воровством."Воровство для разжигания войны и поддержания коррупции, в то же время они требуют от французов непосильных жертв и повышают налоги", — резюмировал он.Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, патриот, евросоюз, нато, флориан филиппо