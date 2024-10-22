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"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html
"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины
"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины - РИА Новости, 22.10.2024
"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины
Франция должна остановить помощь Украине и выйти из ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:04
2024-10-22T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
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себастьян лекорню
сергей лавров
патриот
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Франция должна остановить помощь Украине и выйти из ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Вот и все! Европейский парламент только что проголосовал за выделение дополнительных 35 миллиардов евро для Украины Зеленского! &lt;...&gt; Frexit и полное прекращение финансирования Украины как можно скорее!" — написал он.По словам политика, часть денег возьмут из замороженных российских активов, что Филиппо назвал воровством."Воровство для разжигания войны и поддержания коррупции, в то же время они требуют от французов непосильных жертв и повышают налоги", — резюмировал он.Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, патриот, евросоюз, нато, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Патриот, Евросоюз, НАТО, Флориан Филиппо
"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины

Филиппо потребовал прекратить финансирование Украины как можно скорее

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкФранция
Франция - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Франция должна остановить помощь Украине и выйти из ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Вот и все! Европейский парламент только что проголосовал за выделение дополнительных 35 миллиардов евро для Украины Зеленского! <...> Frexit и полное прекращение финансирования Украины как можно скорее!" — написал он.
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По словам политика, часть денег возьмут из замороженных российских активов, что Филиппо назвал воровством.
"Воровство для разжигания войны и поддержания коррупции, в то же время они требуют от французов непосильных жертв и повышают налоги", — резюмировал он.
Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровПатриотЕвросоюзНАТОФлориан Филиппо
 
 
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