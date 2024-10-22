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СМИ рассказали о задержании иностранца рядом с границей России в Финляндии - РИА Новости, 22.10.2024
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15:13 22.10.2024 (обновлено: 15:17 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/finljandija-1979338305.html
СМИ рассказали о задержании иностранца рядом с границей России в Финляндии
СМИ рассказали о задержании иностранца рядом с границей России в Финляндии - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ рассказали о задержании иностранца рядом с границей России в Финляндии
Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает в нелегальной разведывательной деятельности иностранца, задержанного у границы с Россией в 2022 году,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:13
2024-10-22T15:17
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает в нелегальной разведывательной деятельности иностранца, задержанного у границы с Россией в 2022 году, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Полиция до этого не предоставляла подробностей о личности подозреваемого. Как уточняет Yle, после задержания подозреваемого отпустили. Старший комиссар полиции Ристо Лохи сообщил вещателю, что целью предполагаемой разведдеятельности была не Финляндия, однако других подробностей он не привел. По данным Yle, такой вид нелегальной разведки может повлечь максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. "Центральная криминальная полиция подозревает иностранца в нелегальной разведывательной деятельности в Виролахти (муниципалитет на границе с Россией - ред.) осенью 2022 года", - говорится в материале. Комиссар уточнил, что подозрения возникли в связи с пограничным контролем, но само предполагаемое преступление не связано с границей. В муниципалитете Виролахти находится пограничный пункт "Ваалимаа" (МАПП "Торфяновка"). Ранее Yle сообщал, что до этого случая в Финляндии с 2006 года не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту ведения нелегальной разведки.
https://ria.ru/20241018/nato-1978751463.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
СМИ рассказали о задержании иностранца рядом с границей России в Финляндии

Yle: задержанного у границы с РФ в Финляндии иностранца заподозрили в шпионаже

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает в нелегальной разведывательной деятельности иностранца, задержанного у границы с Россией в 2022 году, сообщает во вторник общественный вещатель Yle.
Полиция до этого не предоставляла подробностей о личности подозреваемого. Как уточняет Yle, после задержания подозреваемого отпустили. Старший комиссар полиции Ристо Лохи сообщил вещателю, что целью предполагаемой разведдеятельности была не Финляндия, однако других подробностей он не привел. По данным Yle, такой вид нелегальной разведки может повлечь максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
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"Центральная криминальная полиция подозревает иностранца в нелегальной разведывательной деятельности в Виролахти (муниципалитет на границе с Россией - ред.) осенью 2022 года", - говорится в материале.
Комиссар уточнил, что подозрения возникли в связи с пограничным контролем, но само предполагаемое преступление не связано с границей. В муниципалитете Виролахти находится пограничный пункт "Ваалимаа" (МАПП "Торфяновка").
Ранее Yle сообщал, что до этого случая в Финляндии с 2006 года не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту ведения нелегальной разведки.
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