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В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов - РИА Новости, 22.10.2024
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11:28 22.10.2024 (обновлено: 11:30 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/farmatsevtika-1979269405.html
В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов
В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов - РИА Новости, 22.10.2024
В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов
Россия активно работает над импортозамещением препаратов, в том числе сердечно-сосудистых – за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований лекарств,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:28
2024-10-22T11:30
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия активно работает над импортозамещением препаратов, в том числе сердечно-сосудистых – за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований лекарств, кроме того, зарегистрировано более 200 медизделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Несмотря на ситуацию с внешними экономическими вызовами, наша индустрия активно работает на фронте импортозамещения, создает новые лекарственные препараты", - сказал Глаголев на совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что сегодня отмечается достаточно активная регистрация сердечно-сосудистых препаратов. Так, за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований. Кроме того, в 2023 году зарегистрировано 206 видов медицинских изделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, уточнил Глаголев.
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ
В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов

Минздрав: импортозамещение кардиопрепаратов и медизделий в РФ идет активно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевт возле стеллажа с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия активно работает над импортозамещением препаратов, в том числе сердечно-сосудистых – за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований лекарств, кроме того, зарегистрировано более 200 медизделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Несмотря на ситуацию с внешними экономическими вызовами, наша индустрия активно работает на фронте импортозамещения, создает новые лекарственные препараты", - сказал Глаголев на совещании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что сегодня отмечается достаточно активная регистрация сердечно-сосудистых препаратов. Так, за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований. Кроме того, в 2023 году зарегистрировано 206 видов медицинских изделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, уточнил Глаголев.
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