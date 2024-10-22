https://ria.ru/20241022/farmatsevtika-1979269405.html

В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов

В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов - РИА Новости, 22.10.2024

В Минздраве рассказали о ситуации с импортзамещением препаратов

Россия активно работает над импортозамещением препаратов, в том числе сердечно-сосудистых – за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований лекарств,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:28

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия активно работает над импортозамещением препаратов, в том числе сердечно-сосудистых – за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований лекарств, кроме того, зарегистрировано более 200 медизделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Несмотря на ситуацию с внешними экономическими вызовами, наша индустрия активно работает на фронте импортозамещения, создает новые лекарственные препараты", - сказал Глаголев на совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что сегодня отмечается достаточно активная регистрация сердечно-сосудистых препаратов. Так, за прошлый год зарегистрировано 56 торговых наименований. Кроме того, в 2023 году зарегистрировано 206 видов медицинских изделий, среди которых 24 стента и 36 кардиостимуляторов, уточнил Глаголев.

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