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МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны - РИА Новости, 22.10.2024
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16:51 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/evrozona-1979373974.html
МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны
МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны - РИА Новости, 22.10.2024
МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,8% и в 2025 году до 1,2%, следует из опубликованного доклада... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:51
2024-10-22T16:51
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,8% и в 2025 году до 1,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз понижен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом за июль. Рост экономики еврозоны в 2023 году МВФ оценил в 0,4%. В фонде указали, что более сильный рост в 2024 году по сравнению с 2023 годом стал результатом увеличения экспорта, в особенности, товаров из зоны евро. В 2025 году экономика продолжит расти благодаря укреплению внутреннего спроса. Тем не менее, "устойчивая слабость" в промышленности оказывает давление на экономики Германии и Италии.
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экономика, германия, италия, мвф, европа
Экономика, Германия, Италия, МВФ, Европа
МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны

МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,8%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро разного номинала
Денежные купюры евро разного номинала - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,8% и в 2025 году до 1,2%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год понижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз понижен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом за июль. Рост экономики еврозоны в 2023 году МВФ оценил в 0,4%.
В фонде указали, что более сильный рост в 2024 году по сравнению с 2023 годом стал результатом увеличения экспорта, в особенности, товаров из зоны евро. В 2025 году экономика продолжит расти благодаря укреплению внутреннего спроса.
Тем не менее, "устойчивая слабость" в промышленности оказывает давление на экономики Германии и Италии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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