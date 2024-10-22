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Премьер Словакии высказался о новом бюджете Европейского союза - РИА Новости, 22.10.2024
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17:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/evrosoyuz-1979381472.html
Премьер Словакии высказался о новом бюджете Европейского союза
Премьер Словакии высказался о новом бюджете Европейского союза - РИА Новости, 22.10.2024
Премьер Словакии высказался о новом бюджете Европейского союза
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз всегда находит средства для Украины, но не может потратить необходимую сумму для того, чтобы... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:16
2024-10-22T17:16
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
александр вучич
виктор орбан
еврокомиссия
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БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз всегда находит средства для Украины, но не может потратить необходимую сумму для того, чтобы европейская политика сдерживания нелегальной миграции была успешной. "Интересно, что когда нужны деньги на войну на Украине, так найдутся десятки миллиардов (евро) на убийства... Вопрос: почему в то время, как нелегальная миграция настолько опасна для Европейского союза и Европы не в политическом плане, а по своей сущности, почему при такой угрозе мы не способны потратить достаточно средств, чтобы политика остановки мигрантов еще перед границами (Европейского союза - ред.) была успешной?" - сказал Фицо по итогам переговоров с президентом Сербии и премьер-министром Венгрии. По его словам, предложения, которые касаются улучшения условий в странах исхода нелегальных мигрантов, требуют значительных затрат. "Поэтому, и это было темой сегодняшнего разговора, при планировании нового бюджета (Европейского союза - ред.) мы должны настаивать на том, чтобы в рамках европейского бюджета существенная часть средств была предназначена на борьбу с нелегальной миграцией", - отметил Фицо. Во вторник в словацком городе Комарно состоялся саммит, участие в котором приняли премьер Словакии Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Темой встречи были меры по борьбе с нелегальной миграцией. В мае Фицо выражал надежду, что Европейский парламент вернется к рассмотрению "Пакта о миграции", с которым не согласны некоторые страны, в том числе и Словакия. Он говорил, что нельзя принуждать страны к обязательному принятию нелегальных мигрантов и штрафовать их в случае отказа. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922361120.html
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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, александр вучич, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Александр Вучич, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Премьер Словакии высказался о новом бюджете Европейского союза

Фицо: ЕС всегда находит средства на Украину, но не на борьбу с нелегалами

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз всегда находит средства для Украины, но не может потратить необходимую сумму для того, чтобы европейская политика сдерживания нелегальной миграции была успешной.
"Интересно, что когда нужны деньги на войну на Украине, так найдутся десятки миллиардов (евро) на убийства... Вопрос: почему в то время, как нелегальная миграция настолько опасна для Европейского союза и Европы не в политическом плане, а по своей сущности, почему при такой угрозе мы не способны потратить достаточно средств, чтобы политика остановки мигрантов еще перед границами (Европейского союза - ред.) была успешной?" - сказал Фицо по итогам переговоров с президентом Сербии и премьер-министром Венгрии.
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По его словам, предложения, которые касаются улучшения условий в странах исхода нелегальных мигрантов, требуют значительных затрат.
"Поэтому, и это было темой сегодняшнего разговора, при планировании нового бюджета (Европейского союза - ред.) мы должны настаивать на том, чтобы в рамках европейского бюджета существенная часть средств была предназначена на борьбу с нелегальной миграцией", - отметил Фицо.
Во вторник в словацком городе Комарно состоялся саммит, участие в котором приняли премьер Словакии Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Темой встречи были меры по борьбе с нелегальной миграцией.
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В мае Фицо выражал надежду, что Европейский парламент вернется к рассмотрению "Пакта о миграции", с которым не согласны некоторые страны, в том числе и Словакия. Он говорил, что нельзя принуждать страны к обязательному принятию нелегальных мигрантов и штрафовать их в случае отказа.
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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