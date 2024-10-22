https://ria.ru/20241022/evroreferendum-1979369222.html

Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия

Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия - РИА Новости, 22.10.2024

Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия

Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:35

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евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального комитета молдавской Партии коммунистов. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Референдум указал на близость неизбежного демонтажа антинародной власти и назревшую необходимость восстановления единства расколотого общества вокруг простых, понятных каждому, общих для всех граждан идей и ценностей. Время опасных геополитических экспериментов прошло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии. Коммунисты отметили, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" не только не добились на референдуме желаемого результата, но и окончательно раскололи общество, "фактически уничтожив европейскую мечту народа Молдавии". "Мошенническая и противозаконная идея об изменении конституции ожидаемо не нашли поддержки и у половины населения страны… Только неисчерпаемый ресурс фальсификации на зарубежных участках, позволил режиму Санду "добиться" сомнительного результата 50 на 50", - подчеркивается в заявлении Компартии. Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979298969.html

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в мире, молдавия, майя санду, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024