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Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия - РИА Новости, 22.10.2024
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16:32 22.10.2024 (обновлено: 16:35 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/evroreferendum-1979369222.html
Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия
Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия - РИА Новости, 22.10.2024
Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия
Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:35
в мире
молдавия
майя санду
владимир воронин
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального комитета молдавской Партии коммунистов. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Референдум указал на близость неизбежного демонтажа антинародной власти и назревшую необходимость восстановления единства расколотого общества вокруг простых, понятных каждому, общих для всех граждан идей и ценностей. Время опасных геополитических экспериментов прошло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии. Коммунисты отметили, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" не только не добились на референдуме желаемого результата, но и окончательно раскололи общество, "фактически уничтожив европейскую мечту народа Молдавии". "Мошенническая и противозаконная идея об изменении конституции ожидаемо не нашли поддержки и у половины населения страны… Только неисчерпаемый ресурс фальсификации на зарубежных участках, позволил режиму Санду "добиться" сомнительного результата 50 на 50", - подчеркивается в заявлении Компартии. Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979298969.html
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в мире, молдавия, майя санду, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Владимир Воронин, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Смена власти в Молдавии неизбежна, считает Компартия

Компартия Молдавии: итоги еврореферендума указывают на неизбежность смены власти

© AP Photo / Vadim GhirdaРеферендум по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Референдум по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Референдум по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Итоги еврореферендума, который расколол общество Молдавии пополам, указывают на неизбежность смены властей в республике, говорится в заявлении центрального комитета молдавской Партии коммунистов.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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"Референдум указал на близость неизбежного демонтажа антинародной власти и назревшую необходимость восстановления единства расколотого общества вокруг простых, понятных каждому, общих для всех граждан идей и ценностей. Время опасных геополитических экспериментов прошло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты отметили, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" не только не добились на референдуме желаемого результата, но и окончательно раскололи общество, "фактически уничтожив европейскую мечту народа Молдавии".
"Мошенническая и противозаконная идея об изменении конституции ожидаемо не нашли поддержки и у половины населения страны… Только неисчерпаемый ресурс фальсификации на зарубежных участках, позволил режиму Санду "добиться" сомнительного результата 50 на 50", - подчеркивается в заявлении Компартии.
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
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