https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:50
2024-10-22T09:50
2024-10-22T10:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
энергодар
происшествия
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате атаки БПЛА противника по Энергодару произошло возгорание цистерны с пропаном. В настоящее время ведется локализация очага возгорания сотрудниками МЧС. От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения", - написал Балицкий.На месте работают оперативные службы, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энергодар, происшествия, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Энергодар, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
Балицкий: в Энергодаре цистерна с пропаном загорелась после атаки дрона ВСУ