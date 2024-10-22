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В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
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09:50 22.10.2024 (обновлено: 10:06 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:50
2024-10-22T10:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
энергодар
происшествия
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате атаки БПЛА противника по Энергодару произошло возгорание цистерны с пропаном. В настоящее время ведется локализация очага возгорания сотрудниками МЧС. От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения", - написал Балицкий.На месте работают оперативные службы, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энергодар, происшествия, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Энергодар, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА

Балицкий: в Энергодаре цистерна с пропаном загорелась после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА противника по Энергодару произошло возгорание цистерны с пропаном. В настоящее время ведется локализация очага возгорания сотрудниками МЧС. От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения", - написал Балицкий.
На месте работают оперативные службы, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнергодарПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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