https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html

В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА

В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024

В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА

Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:50

2024-10-22T09:50

2024-10-22T10:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

энергодар

происшествия

евгений балицкий

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Цистерна с пропаном загорелась в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре в результате атаки украинского беспилотника, погиб работник автозаправочной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В результате атаки БПЛА противника по Энергодару произошло возгорание цистерны с пропаном. В настоящее время ведется локализация очага возгорания сотрудниками МЧС. От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения", - написал Балицкий.На месте работают оперативные службы, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энергодар, происшествия, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область