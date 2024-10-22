https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html

МВФ повысил прогноз роста российской экономики

МВФ повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 22.10.2024

МВФ повысил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:15

2024-10-22T16:15

2024-10-22T17:11

экономика

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

эльвира набиуллина

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации. Эксперты ожидают, что в 2024-м ВВП России увеличится еще на 0,4 процентного пункта, тогда как в июле они прогнозировали его на уровне 3,2%.При этом фонд понизил оценку на следующий год на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским докладом, где этот показатель ожидался на уровне 1,5 процента.Отмечается, что снижение темпов роста российской экономики в 2025-м может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций из-за смягчения условий на рынке труда и увеличения реальных доходов. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф сообщил в сентябре, что национальная экономика все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.

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https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эльвира набиуллина, герман греф, центральный банк рф (цб рф)