МВФ повысил прогноз роста российской экономики
МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в 2024 году
Российский рубль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации.
Эксперты ожидают, что в 2024-м ВВП России увеличится еще на 0,4 процентного пункта, тогда как в июле они прогнозировали его на уровне 3,2%.
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При этом фонд понизил оценку на следующий год на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским докладом, где этот показатель ожидался на уровне 1,5 процента.
Отмечается, что снижение темпов роста российской экономики в 2025-м может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций из-за смягчения условий на рынке труда и увеличения реальных доходов.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.
В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.
В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф сообщил в сентябре, что национальная экономика все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
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