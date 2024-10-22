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МВФ повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 22.10.2024
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16:15 22.10.2024 (обновлено: 17:11 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html
МВФ повысил прогноз роста российской экономики
МВФ повысил прогноз роста российской экономики - РИА Новости, 22.10.2024
МВФ повысил прогноз роста российской экономики
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:15
2024-10-22T17:11
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
эльвира набиуллина
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации. Эксперты ожидают, что в 2024-м ВВП России увеличится еще на 0,4 процентного пункта, тогда как в июле они прогнозировали его на уровне 3,2%.При этом фонд понизил оценку на следующий год на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским докладом, где этот показатель ожидался на уровне 1,5 процента.Отмечается, что снижение темпов роста российской экономики в 2025-м может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций из-за смягчения условий на рынке труда и увеличения реальных доходов. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф сообщил в сентябре, что национальная экономика все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
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https://ria.ru/20240919/dengi-1973533605.html
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экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эльвира набиуллина, герман греф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МВФ повысил прогноз роста российской экономики

МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в 2024 году

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,6% в этом году, говорится в опубликованном докладе организации.
Эксперты ожидают, что в 2024-м ВВП России увеличится еще на 0,4 процентного пункта, тогда как в июле они прогнозировали его на уровне 3,2%.
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При этом фонд понизил оценку на следующий год на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским докладом, где этот показатель ожидался на уровне 1,5 процента.
Отмечается, что снижение темпов роста российской экономики в 2025-м может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций из-за смягчения условий на рынке труда и увеличения реальных доходов.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.
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В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.
В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф сообщил в сентябре, что национальная экономика все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
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ЭкономикаРоссияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Эльвира НабиуллинаГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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