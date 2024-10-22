https://ria.ru/20241022/efimov-1979181963.html

Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы

Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы - РИА Новости, 22.10.2024

Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы

На станции "Крымская" Троицкой линии метро Москвы сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:10

2024-10-22T09:10

2024-10-22T09:10

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

городское хозяйство москвы

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На станции "Крымская" Троицкой линии метро Москвы сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас специалисты начали строить монолит платформы и восточного вестибюля. Строители уже уложили более 7 тысяч кубометров бетона.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что в построенных к соседним станциям “ЗИЛ” и “Академическая” тоннелях специалисты ведут устройство жесткого основания пути. Также они монтируют инженерные сети.На станции "Крымская" появятся два наземных вестибюля. В ходе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты выполнят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии, чтобы пассажирам было удобнее осуществлять пересадку.По поручению мэра города Сергея Собянина в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метро.

https://ria.ru/20241020/efimov-1978814403.html

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