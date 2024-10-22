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Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы - РИА Новости, 22.10.2024
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09:10 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/efimov-1979181963.html
Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы
Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы - РИА Новости, 22.10.2024
Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы
На станции "Крымская" Троицкой линии метро Москвы сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:10
2024-10-22T09:10
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
городское хозяйство москвы
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На станции "Крымская" Троицкой линии метро Москвы сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас специалисты начали строить монолит платформы и восточного вестибюля. Строители уже уложили более 7 тысяч кубометров бетона.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что в построенных к соседним станциям “ЗИЛ” и “Академическая” тоннелях специалисты ведут устройство жесткого основания пути. Также они монтируют инженерные сети.На станции "Крымская" появятся два наземных вестибюля. В ходе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты выполнят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии, чтобы пассажирам было удобнее осуществлять пересадку.По поручению мэра города Сергея Собянина в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метро.
https://ria.ru/20241020/efimov-1978814403.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , городское хозяйство москвы, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)

Ефимов: на станции "Крымская" метро Москвы начали строительство платформы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На станции "Крымская" Троицкой линии метро Москвы сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что сейчас специалисты начали строить монолит платформы и восточного вестибюля. Строители уже уложили более 7 тысяч кубометров бетона.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что в построенных к соседним станциям “ЗИЛ” и “Академическая” тоннелях специалисты ведут устройство жесткого основания пути. Также они монтируют инженерные сети.
На станции "Крымская" появятся два наземных вестибюля. В ходе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты выполнят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии, чтобы пассажирам было удобнее осуществлять пересадку.
По поручению мэра города Сергея Собянина в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метро.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Городское хозяйство МосквыСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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