https://ria.ru/20241022/dtp-1979302251.html
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП - РИА Новости, 22.10.2024
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:02
2024-10-22T13:02
2024-10-22T13:08
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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ПОДОЛЬСК, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. На данный момент движение затруднено с 39 километра Симферопольского шоссе по 34 километр трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс карты". По предварительной информации, водитель BMW совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего легковушка загорелась. В подмосковном главке МВД уточнили, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240710/dtp-1958839513.html
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московская область (подмосковье)
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
BMW сгорел после столкновения с грузовиком на трассе "М-2 Крым" около Подольска