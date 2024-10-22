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В Подмосковье BMW сгорел после ДТП - РИА Новости, 22.10.2024
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13:02 22.10.2024 (обновлено: 13:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/dtp-1979302251.html
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП - РИА Новости, 22.10.2024
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:02
2024-10-22T13:08
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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ПОДОЛЬСК, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. На данный момент движение затруднено с 39 километра Симферопольского шоссе по 34 километр трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс карты". По предварительной информации, водитель BMW совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего легковушка загорелась. В подмосковном главке МВД уточнили, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240710/dtp-1958839513.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП

BMW сгорел после столкновения с грузовиком на трассе "М-2 Крым" около Подольска

© СоцсетиАвтомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым". Кадр видео
Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы М-2 Крым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Соцсети
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ПОДОЛЬСК, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
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На данный момент движение затруднено с 39 километра Симферопольского шоссе по 34 километр трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс карты".
По предварительной информации, водитель BMW совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего легковушка загорелась.
В подмосковном главке МВД уточнили, что пострадавших нет.
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