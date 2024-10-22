https://ria.ru/20241022/dtp-1979302251.html

В Подмосковье BMW сгорел после ДТП

В Подмосковье BMW сгорел после ДТП - РИА Новости, 22.10.2024

В Подмосковье BMW сгорел после ДТП

Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:02

2024-10-22T13:02

2024-10-22T13:08

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

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ПОДОЛЬСК, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы в районе Подольска, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. На данный момент движение затруднено с 39 километра Симферопольского шоссе по 34 километр трассы "М-2 Крым" в сторону Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс карты". По предварительной информации, водитель BMW совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего легковушка загорелась. В подмосковном главке МВД уточнили, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20240710/dtp-1958839513.html

https://ria.ru/20240525/dtp-1948277089.html

московская область (подмосковье)

подольск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск