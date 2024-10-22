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В Кузбассе пассажирка такси погибла в ДТП - РИА Новости, 22.10.2024
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09:25 22.10.2024 (обновлено: 09:33 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/dtp-1979245146.html
В Кузбассе пассажирка такси погибла в ДТП
В Кузбассе пассажирка такси погибла в ДТП - РИА Новости, 22.10.2024
В Кузбассе пассажирка такси погибла в ДТП
Таксист в городе Новокузнецке Кемеровской области выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате погибла пассажирка такси, еще три... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:25
2024-10-22T09:33
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 окт – РИА Новости. Таксист в городе Новокузнецке Кемеровской области выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате погибла пассажирка такси, еще три человека получили травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 23:00 (19:00 мск) на улице Народной, уточнили в ведомстве. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Новокузнецку. "Предварительно установлено, что 43-летний водитель такси "Рено Логан", выполняя заказ, не выбрал безопасную скорость и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мазда 3". В результате аварии 50-летняя пассажирка такси от полученных травм скончалась на месте происшествия. Кроме того, в медицинские учреждения доставлены водитель "Рено" и два пассажира "Мазды", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что от прохождения медицинского освидетельствования таксист отказался. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. "Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы", – говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "Рено" уже допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу. Также в ближайшее время по уголовному делу будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, которые позволят установить все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20240920/dtp-1973752485.html
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе пассажирка такси погибла в ДТП

В Новокузнецке таксист выехал на встречку и попал в ДТП, его пассажирка погибла

© ГУ МВД России по Кемеровской областиНа месте ДТП с участием автомобиля такси в Новокузнецке. Кадр видео
На месте ДТП с участием автомобиля такси в Новокузнецке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© ГУ МВД России по Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 22 окт – РИА Новости. Таксист в городе Новокузнецке Кемеровской области выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате погибла пассажирка такси, еще три человека получили травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 23:00 (19:00 мск) на улице Народной, уточнили в ведомстве. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Новокузнецку.
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"Предварительно установлено, что 43-летний водитель такси "Рено Логан", выполняя заказ, не выбрал безопасную скорость и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мазда 3". В результате аварии 50-летняя пассажирка такси от полученных травм скончалась на месте происшествия. Кроме того, в медицинские учреждения доставлены водитель "Рено" и два пассажира "Мазды", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что от прохождения медицинского освидетельствования таксист отказался. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
"Следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель "Рено" уже допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.
Также в ближайшее время по уголовному делу будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, которые позволят установить все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
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