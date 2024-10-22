https://ria.ru/20241022/deti-1979427666.html

Детей в Костромской области обучат безопасному управлению мотосредствами

Детей в Костромской области обучат безопасному управлению мотосредствами - РИА Новости, 22.10.2024

Детей в Костромской области обучат безопасному управлению мотосредствами

Программу обучения детей безопасному управлению мотосредствами разработали в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, занятия должны... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:13

2024-10-22T21:13

2024-10-22T21:13

костромская область

костромская область

гибдд мвд рф

сергей ситников

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КОСТРОМА, 22 окт – РИА Новости. Программу обучения детей безопасному управлению мотосредствами разработали в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, занятия должны предотвратить травматизм на дорогах, сообщает администрация региона. По данным ГИБДД, по сравнению с 2023 годом число аварий с участием мототранспорта в Костромской области увеличилось почти в полтора раза - с 96 до 135. В три раза выросло число ДТП с участием детей. Также кратно увеличилось число людей, получивших травмы. "Костромская область стала первым субъектом Российской Федерации, где по инициативе губернатора Сергея Ситникова официально разработана и утверждена программа обучения безопасности при управлении мотосредствами", - говорится в сообщении обладминистрации. Учащиеся будут изучать основы вождения, правила дорожного движения, устройство транспортных средств, научатся оказывать первую помощь. Для детей организуют практические занятия на специализированных площадках, обучающие и познавательные мероприятия. Юношеские школы уже открыты на базе автотранспортного и автодорожного колледжей. Также обучать подростков будут на базе Буйского техникума железнодорожного транспорта, Шарьинского политехнического техникума, Макарьевского филиала автодорожного колледжа. По предложению Ситникова к реализации программы подключится костромской мотоклуб "Виндс". Губернатор встретился с президентом автономной организации развития мототуризма и спорта Константином Бабенковым, сообщает обладминистрация. Ситников подчеркнул, что на занятиях подрастающему поколению важно не просто приобретать практические и теоретические навыки, но и брать пример со взрослых. "Вы для пацанов авторитетны. Помимо того, что они приобретут знания, умения, навыки управления, очень важно, чтобы и взрослые могли поделиться своим опытом, рассказать, чтобы они соблюдали нормы безопасности, в том числе, которые нигде не прописаны. В этом им лучше помогут старшие товарищи. У нас главная задача - сохранить их жизнь и здоровье", - отметил Ситников. Бабенков, в свою очередь, назвал программу крайне нужной. "Детей нужно обучать правилам вождения, безопасности, закладывать основы дисциплины, ответственности, приучать всегда быть в экипировке, соблюдать скоростной режим. Я думаю, что это также повлияет на количество аварий с участием мототехники", - добавил он.

https://ria.ru/20241017/khusnullin--1978610339.html

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костромская область

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костромская область, гибдд мвд рф, сергей ситников