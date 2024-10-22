https://ria.ru/20241022/britanija-1979441568.html

В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов

В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов - РИА Новости, 22.10.2024

В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов

Великобритания обучила к настоящему моменту 200 украинских пилотов, заявил во вторник замглавы британского минобороны Люк Поллард. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:51

2024-10-22T23:51

2024-10-22T23:51

в мире

украина

великобритания

россия

валерий залужный

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092614_0:2:3001:1690_1920x0_80_0_0_17e30b8b55f94963f5d9c5c2c5136c07.jpg

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Великобритания обучила к настоящему моменту 200 украинских пилотов, заявил во вторник замглавы британского минобороны Люк Поллард. Ранее посол Украины в Лондоне, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что группа украинских военных летчиков завершила курс обучения пилотированию в Британии и вскоре прибудет на Украину. Дипломат принял участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВСУ, проходивших там обучение. "А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16", - написал Поллард на своей странице в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html

https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16