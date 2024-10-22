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В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов - РИА Новости, 22.10.2024
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23:51 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/britanija-1979441568.html
В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов
В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов - РИА Новости, 22.10.2024
В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов
Великобритания обучила к настоящему моменту 200 украинских пилотов, заявил во вторник замглавы британского минобороны Люк Поллард. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:51
2024-10-22T23:51
в мире
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великобритания
россия
валерий залужный
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Великобритания обучила к настоящему моменту 200 украинских пилотов, заявил во вторник замглавы британского минобороны Люк Поллард. Ранее посол Украины в Лондоне, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что группа украинских военных летчиков завершила курс обучения пилотированию в Британии и вскоре прибудет на Украину. Дипломат принял участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВСУ, проходивших там обучение. "А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16", - написал Поллард на своей странице в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html
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в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
В Минобороны Британии рассказали об обучении украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Поллард: страна обучила 200 украинских пилотов

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Великобритания обучила к настоящему моменту 200 украинских пилотов, заявил во вторник замглавы британского минобороны Люк Поллард.
Ранее посол Украины в Лондоне, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что группа украинских военных летчиков завершила курс обучения пилотированию в Британии и вскоре прибудет на Украину. Дипломат принял участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВСУ, проходивших там обучение.
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"А вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска очередных летчиков из учебной программы королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16", - написал Поллард на своей странице в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаВеликобританияРоссияВалерий ЗалужныйСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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