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Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем - РИА Новости, 22.10.2024
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17:06 22.10.2024 (обновлено: 17:12 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html
Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем
Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем - РИА Новости, 22.10.2024
Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем
Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:06
2024-10-22T17:12
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
китай
экономика
владимир путин
брикс
си цзиньпин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, сообщил президент РФ Владимир Путин."Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях", - сказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, китай, экономика, владимир путин, брикс, си цзиньпин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, БРИКС, Си Цзиньпин
Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем

Путин: Россия и КНР успешно реализуют проекты в транспорте и энергетике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях", - сказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинБРИКССи Цзиньпин
 
 
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