https://ria.ru/20241022/briks-1979378774.html

Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем

Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал о совместных проектах России с Китаем

Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:06

2024-10-22T17:06

2024-10-22T17:12

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

китай

экономика

владимир путин

брикс

си цзиньпин

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, сообщил президент РФ Владимир Путин."Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во многих других областях", - сказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

китай

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, китай, экономика, владимир путин, брикс, си цзиньпин